В Україні заарештували майно олігарха Жеваго – ЗМІ

В Україні заарештували всі активи і майно ексвласника банку "Фінанси та Кредит" олігарха Костянтина Жеваго.

Йдеться про рухоме і нерухоме майно, а також банківські рахунки. Про це з посиланням на джерела повідомив Telegram-канал "UN - сливы и груши".

"На яку суму арештовано майна, джерела не кажуть, але зазначають, що майна чимало. Також вирішується питання щодо майна Жеваго у Лондоні", – сказано в повідомленні.

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delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня 2019 року суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

в кінці грудня 2019 року Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" олігарха Костянтина Жеваго.

У вересні 2019 року олігарха і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго викликали в ГБР для вручення підозри.

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