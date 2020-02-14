Головна Новини
14 лютого • оновлено в 10:39
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні заарештували майно олігарха Жеваго – ЗМІ

4.1т
Читати матеріал російською

В Україні заарештували всі активи і майно ексвласника банку "Фінанси та Кредит" олігарха Костянтина Жеваго.

Йдеться про рухоме і нерухоме майно, а також банківські рахунки. Про це з посиланням на джерела повідомив Telegram-канал "UN - сливы и груши".

Новини
Колишній прокурор отримав частку в курорті в Трускавці: ЗМІ знайшли зв'язок із Бойком

"На яку суму арештовано майна, джерела не кажуть, але зазначають, що майна чимало. Також вирішується питання щодо майна Жеваго у Лондоні", – сказано в повідомленні.

Новина доповнюється...

В Україні заарештували майно олігарха Жеваго – ЗМІ

delo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня 2019 року суд дозволив заарештувати колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в розтраті майна банку "Фінанси і кредит".

в кінці грудня 2019 року Національний банк України почав примусове стягнення 1,5 млрд грн з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" олігарха Костянтина Жеваго.

У вересні 2019 року олігарха і колишнього народного депутата Костянтина Жеваго викликали в ГБР для вручення підозри.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Костянтин Жеваго
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги