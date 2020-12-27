В Україні за незаконний видобуток піску виписали штрафів на 640 млн грн

Юрій Сергієнко Ринки та компанії 18:49, 27.12.2020

Державна екологічна інспекція України виписала штрафів майже на 640 мільйонів гривень за шкоду навколишньому середовищу через незаконний видобуток піску.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава відомства Андрій Мальований. Він уточнив, що найбільшим стало порушення в Харківській області.

Зазначається, що самовільної видобутком піску займалося фермерське господарство "Черкашин". Держекоінспекція нарахувала 612,2 млн грн збитків.

Також ще один факт незаконного видобутку піску зафіксований у Рівненській області – сума збитків склала 24,3 млн грн.

За вказаними епізодами відомство направило матеріали до слідчих управлінь Національної поліції в Рівненській і Харківській областях.

Мальований підкреслив, що всього з 18 по 24 грудня було проведено 529 перевірок та складено 549 адміністративних протоколів на порушників. А загальна сума збитків склала 639,7 млн грн.

Facebook Андрія Мальований.

Як повідомляв OBOZREVATEL, активісти в Київській області запобігли незаконний видобуток піску в селі Стайки Кагарлицького району Київської області.

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Економіка Ринки та компанії

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