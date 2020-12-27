В Україні за незаконний видобуток піску виписали штрафів на 640 млн грн

Державна екологічна інспекція України виписала штрафів майже на 640 мільйонів гривень за шкоду навколишньому середовищу через незаконний видобуток піску.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава відомства Андрій Мальований. Він уточнив, що найбільшим стало порушення в Харківській області.

Зазначається, що самовільної видобутком піску займалося фермерське господарство "Черкашин". Держекоінспекція нарахувала 612,2 млн грн збитків.

Також ще один факт незаконного видобутку піску зафіксований у Рівненській області – сума збитків склала 24,3 млн грн.

За вказаними епізодами відомство направило матеріали до слідчих управлінь Національної поліції в Рівненській і Харківській областях.

Мальований підкреслив, що всього з 18 по 24 грудня було проведено 529 перевірок та складено 549 адміністративних протоколів на порушників. А загальна сума збитків склала 639,7 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, активісти в Київській області запобігли незаконний видобуток піску в селі Стайки Кагарлицького району Київської області.