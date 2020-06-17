В Україні за борги з комуналки хочуть забирати зарплати і штрафувати: що задумали "слуги народу"

В Україні за борги з комуналки пропонують арештовувати частину зарплати й забирати майно. Відповідне нововведення передбачено законопроєктом №3613. Автори документа – "слуги народу" Михайло Лаба, Ігор Кривошеєв і Анатолій Костюх.

Про те, як буде працювати нововведення і як це вплине на українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що і як змінять

За борги зможуть забирати майно. У новому законопроєкті пропонують дозволити судам стягувати будь-яке майно боржника, якщо розмір боргу перевищує встановлену "норму". Її своєю постановою повинен затвердити Кабмін.

Що це означає? Як розповідає OBOZREVATEL юрист Олександр Плахотник, зараз для того, щоб стягнути за рахунок боргу квартиру, розмір боргу має становити щонайменше 20 мінімалок (94,4 тис. грн). За новим законом, цю норму можуть переглянути в будь-яку зі сторін.

"Мені здається, зараз законодавство занадто м'яке. У меморандумі з МВФ ми взяли на себе зобов'язання вдосконалити систему стягнення боргів. Ніде у світі неможливо, щоб людина користувалася опаленням, але взагалі за нього не платила", – розповідає Плахотник.

"Ніде у світі неможливо, щоб людина користувалася опаленням, але взагалі за нього не платила", – розповідає Плахотник.

Комунальні послуги під час карантину

За борги можуть забрати частину зарплати й накласти штраф. Зараз за рішенням виконавця в українців можуть забрати за рахунок боргу частину зарплати, а якщо новий документ підтримає парламент, то заарештовувати дохід зможуть і за борги з комуналки. З офіційної зарплати можуть забирати 50% за рахунок погашення боргу.

"Звернення стягнення на заробітну плату не перешкоджає зверненню стягнення на майно боржника, якщо існує непогашена заборгованість, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці зі сплати аліментів та перевищення встановленої Кабінетом Міністрів України загальної суми заборгованості з житлово-комунальних послуг", – ідеться в документі.

Крім того, згідно з документом, додатково за борги з комуналки доведеться платити штрафи (зараз відповідно до закону про житлово-комунальні послуги є тільки невелика пеня).

якщо борг більше року – штраф у розмірі 20%

якщо борг від двох років – штраф у 30%

борг від трьох років і більше – штраф у 50%

Наприклад, якщо ви три місяці поспіль не платите за комуналку й відмовляєтеся підписувати договір реструктуризації, будьте готові, що у вас можуть заарештувати частину зарплати, забрати житло за рахунок боргу.

Нововведення набудуть чинності (якщо їх підтримають парламентарі) вже з 1 жовтня. З цієї дати будь-який борг підлягає реструктуризації. Простіше кажучи, з комунальним підприємством доведеться домовлятися, як довго і якими частинами повертати гроші. Якщо не зможете домовитися – готуйтеся до покарання.

Борги за комуналку досягли рекордних значень

Українці заборгували за комуналку 63,1 млрд грн. За поставку й розподіл газу ми повинні 25,6 млрд, борг за електроенергію сягнув 5,9 млрд, за центральне опалення та гарячу воду – 20,5 млрд, за воду – 5,3 млрд, а за утримання будинків та прибудинкової території – 4,9 млрд грн.

І профільні експерти, і народні депутати погоджуються: ситуацію потрібно виправляти. Мовляв, не може бути такого, що на боржника ніяк не можна вплинути. З іншого боку, будь-яка подібна пропозиція викликає бурхливу реакцію: і політики, і активісти сильно чинять опір таким рішенням.

Що ще змінять?

В Україні до 1 травня 2020 року кожен споживач комунальних послуг повинен був вибрати модель відносин із постачальниками. "Кожен власник багатоквартирного будинку повинен був укласти договір у паперовому вигляді. Люди не хотіли бути ініціаторами цього самостійно. На 1 травня 2020 року дуже мало було договорів", – пояснює нардеп від "Слуги народу" Євген Пивоваров.

Згідно з новими правилами договір укладатимуть автоматично, а його умови зобов'язані розміщувати на сайті постачальника.

Ще одна важлива норма – у будинках, які користуються автономним опаленням, зможуть індивідуально призначати тариф на тепло. З такою позицією не згодні співробітники науково-експертного управління Ради. Мовляв, якщо тарифи не регулювати, то їх можуть безпідставно завищувати.

"Неприйнятним, на наш погляд, є пропозиція законопроєкту про доповнення ст. 21 закону новою ч. 6, у якій надається така послуга: "Тарифи на комунальні послуги з постачання теплової енергії, що виробляється підприємством за допомогою систем автономного теплопостачання, визначаються і встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку..." Визначення тарифів для кожного багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного теплопостачання, на нашу думку, призведе до економічно необґрунтованих тарифів", – йдеться у висновках до законопроєкту.

Ще одна технічна правка – внутрішні газові комунікації повинні будуть обслуговуватися підприємствами-постачальниками.