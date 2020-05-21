В Україні з молотка продадуть собак боржників. Фотофакт

Міністерство юстиції України через свою систему електронних торгів арештованим майном (СЕТАМ) продає собак.

Новим власникам пропонують як породистих Рексів, так і Барбосів-дворняг. Як з'ясував OBOZREVATEL, цим держава займається від моменту запуску цього майданчика.

Днями мережу сполошила новина про продаж східноєвропейської вівчарки і пітбуля. Торги за ними почнуться 22 і 25 травня.

За вівчарку держава встановила стартову ціну в 1300 грн. Пес живе у Хмельницькому.

Продаж собак за борги

П'ятирічний пітбуль – з міста Лиман Донецької області. Його оцінили в 112 гривень 50 копійок. Разом з фото пса йдуть знімки його книжки зі щепленнями.

Продаж собак за борги

Продаж собак за борги

Продаж собак за борги

Продаж собак за борги

Мін'юст і раніше продавав собак, встановлюючи на них ціну від 50 до 1000 гривень.

Продаж собак за борги

Багато торгів так і не були завершені, але деяких собак віддали новим власникам.

Продаж собак за борги

Продаж собак за борги

Що відбувається з собаками

В системі СЕТАМ сайту "Вести" повідомили, що іноді через їхній портал продають собак, які кусаються. Тобто, після нападу на людину проходить суд, який вирішує забрати тварину у господаря.

Наприклад, наприкінці минулого року в Ізмаїлі була дворняжка, яка двічі покусала людей. Її господиня-пенсіонерка свою провину визнала. Суд вирішив конфіскувати тварину і оштрафував жінку на 51 грн. Купити дворняжку захотіли одразу три людини, але подальша її доля невідома.

"Собаку купили на аукціоні, але за документами ніхто не прийшов досі. Чисто теоретично могли викупити, але залишити пса у старої господині. Якщо ж собаку не куплять, тоді буде засідання спеціальної комісії, яка вирішить, що з нею робити. Наприклад, визначить в слідчий ізолятор на службу або куди вийде влаштувати, аж до притулку. Про усипляння тварини мова не йде, немає такої процедури", – сказав сайту головний державний виконавець Південного міжрегіонального управління Мін'юсту Антон Маринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже 4-й рік існує спеціальний майданчик для продажу заарештованих активів СЕТАМ. За задумом авторів ідеї, на відкритому аукціоні кожен бажаючий зможе прозоро купити будь-який товар, який раніше був заарештований виконавчою службою. Будь це автомобіль, квартира або земельна ділянка.

В Україні на аукціоні OpenMarket виставили на продаж заарештований близькомагістральний пасажирський літак Ан-148.