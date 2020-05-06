В Україні з 11 травня почнуть скасовувати карантин для бізнесу: як це буде

Перші обмеження карантину для бізнесу в Україні знімуть 11 травня. До цієї дати він має бути готовим працювати в нових умовах.
Про це сказав прем'єр міністр Україні Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, 6 травня.
Послаблення карантину в Україні
"Перші обмеження скасовуємо з 11 травня. До 11 травня бізнес має бути готовим до роботи у нових умовах. МОЗ готує рекомендації, як це зробити. Важливо дослухатись до порад, які надходять від бізнесу і людей, щоб це було організовано і на практиці працювало коректно", – сказав голова уряду.
МОЗ доопрацює постанову КМУ №211 (про введення карантину) і внесе до неї зміни з новими правилами роботи бізнесу. Новий варіант постанови буде опубліковано увечері в середу на сайті уряду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми та які були закриті на карантин. Зокрема, робота ринків регламентуватиметься чіткими санітарними нормами.
Повне скасування карантину в Україні без обґрунтованих профілактичних заходів може призвести до 120-140 тис. жертв коронавірусу COVID-19 до кінця 2020 року.
Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня очікується ослаблення карантинних заходів.
В Україні продовжили карантин до 22 травня. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок, 4 травня.
Однак з 11 травня в країні послаблять деякі обмежувальні заходи. Наприклад, українцям дозволять відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, перукарні та салони краси.
Також з 11 травня кафе й ресторанам дозволять працювати через "вікно видачі" і на літніх майданчиках, а всі магазини отримають дозвіл продавати товари господарського призначення, меблі тощо.
За найоптимістичнішими прогнозами, метро в Україні відкриють у середині літа, а масковий режим протримається щонайменше до кінця року.
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