В Україні з 11 травня почнуть скасовувати карантин для бізнесу: як це буде

Перші обмеження карантину для бізнесу в Україні знімуть 11 травня. До цієї дати він має бути готовим працювати в нових умовах.

Про це сказав прем'єр міністр Україні Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, 6 травня.

Послаблення карантину в Україні

"Перші обмеження скасовуємо з 11 травня. До 11 травня бізнес має бути готовим до роботи у нових умовах. МОЗ готує рекомендації, як це зробити. Важливо дослухатись до порад, які надходять від бізнесу і людей, щоб це було організовано і на практиці працювало коректно", – сказав голова уряду.

МОЗ доопрацює постанову КМУ №211 (про введення карантину) і внесе до неї зміни з новими правилами роботи бізнесу. Новий варіант постанови буде опубліковано увечері в середу на сайті уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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