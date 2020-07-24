В Україні вже з серпня можуть злетіти тарифи на газ: Кабмін ухвалив рішення

В Україні тарифи на газ із серпня перестане контролювати уряд. А вже взимку це може привести до подорожчання блакитного палива з близько 3 до 10 грн за кубометр.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Українці отримають різну ціну за блакитне паливо. "Ціна буде різна. Це будуть тарифні плани, які зможе пропонувати постачальник. На першому етапі будуть місячні, річні тарифні плани", – розповів на форумі Energy Club директор ЦПК "Нафтогаз України" Максим Рабинович.

Уже зараз тенденція на світових ринках розвернулася. Якщо раніше газ дешевшав, то зараз навпаки – дорожчає. У середньому кубометр коштує приблизно 3,3 грн. У результаті такої тенденції на 7% підняв свій тариф і "Нафтогаз".

"Що отримає споживач? Ринок і маленька ціна – поняття несумісні. Зараз ціна 2,7-4,1 тис. за тисячу кубометрів, а взимку вона може бути 10 тис. Це ринок", – говорить директор "ЄГАЗ" Артем Компан.

Постачальник газу не може просто так від'єднати сім'ю за борги. Єдиний інструмент повернути гроші – суд. Але водночас, навіть отримавши рішення, стягнути кошти вкрай складно. Приватні судові виконавці дуже неохоче беруться за стягнення комунальних боргів. Для них це дрібні справи, на яких багато не заробиш.

"Судові виконавці не беруться за мобільний телефон, телевізор, комунальний борг. Це неліквід. Я сумніваюся, що буде велика зацікавленість у інших постачальників заходити в цей ринок. Щоб ринок працював, потрібно прийняти всі механізми, які потрібні для роботи цього ринку", – додає Компан.

Із такою думкою на форумі Energy Club погодився й директор "Харківгаз Збут" Павло Тиндик. Мовляв, якщо дати можливість змінювати постачальника до того, як буде виплачено борг минулого, це може призвести до колапсу. "Якщо дозволити споживачеві, перебуваючи в боргах від чинного постачальника, переходити до іншого, нас позбавляють можливості розрахуватися з "Нафтогазом". Поки, до 1 серпня, постачальником газу є "Нафтогаз". Як тільки споживач зможе встати й перейти до іншого постачальника, буде дірка в розрахунках із власником ресурсу, який поставляв газ для газзбутів", – пояснив Тиндик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.