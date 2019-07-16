В Україні ввели нові тарифи на газ: скільки заплатимо за місяць

В Україні опублікували нові ціни на газ у липні. Вартість блакитного палива залежить не тільки від цін "Нафтогазу", але й від тарифів на розподіл.

OBOZREVATEL розібрався, скільки сім'я заплатить за блакитне паливо в липні і чому в різних регіонах ціни відрізняються.

Головне:

вартість газу залежить від ситуації на зовнішніх ринках;

найменше платитимуть мешканці Києва і Кременчука;

найвищі тарифи – у Миколаєві, Вінниці та Рівному;

ціни можуть знову зрости восени.

Скільки коштує газ

"Нафтогаз" на 11,7% знизив тариф на блакитне паливо для населення. Після політичних заяв із боку Кабміну, введення нової постанови, компанія була змушена зменшити свої ціни. Зараз, без урахування ПДВ і тарифів на транспортування, один кубометр коштує 4,9 грн. Правда, поки куб доходить до кінцевого споживача, його вартість збільшується до приблизно 7 грн.

Крім "чистої" ціни "Нафтогазу", також потрібно заплатити 20% ПДВ і тариф на розподіл газу. Останній для кожного підприємства встановлює Національна комісія в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Тому й ціни в різних регіонах можуть відрізнятися приблизно на 50 коп./куб.

Найбільше доведеться заплатити жителям Миколаєва, Вінниці та Рівного – трохи більше 7 грн за кубометр газу, йдеться в даних Федерації роботодавців нафтогазової галузі. А ось найменші рахунки прийдуть киянам (усього 6,4 грн за кубометр) і жителям Кременчука (6,48 грн за куб). Детальніше про те, хто і скільки заплатить, можна дізнатися, ознайомившись із інфографікою.

Тариф на газ в Україні

"Ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його в липні газзбутам і постачає споживачам, визначена на рівні 4 905,67 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Порівняно з червнем вартість газу зменшиться на 648 грн, або на 11,7%. Кінцева ж ціна в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- або міськгазу. Постачальники зобов'язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну", – пояснили в НАКу.

Вартість блакитного палива, згідно з постановою Кабміну №485, рахується як мінімальна з такого списку:

ціна для комерційних споживачів за минулий місяць;

середньозважена ціна на українській енергетичній біржі;

ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018-го;

середня митна вартість імпортного газу.

Після "Нафтогаз" зобов'язаний вибрати з чотирьох цін меншу, і за нею продавати блакитне паливо. Це дозволяє з одного боку утримувати "імпортний паритет", а з іншого – забезпечує можливість знижувати тарифи за ринкових умов. Це відбувається протягом останніх декількох місяців. Газ на міжнародних ринках дешевшає, тому його вартість знижується і для українців.

Скільки заплатить сім'я за новими тарифами

В середньому, згідно з нормами споживання, в опалювальний сезон сім'я з трьох осіб у приватному будинку площею 60 кв. м на опалення, підігрів води та приготування їжі витрачала 2,4 тис. грн за старим тарифом на газ. Якби нові тарифи діяли взимку, за цей же обсяг блакитного палива довелося б заплатити всього до 1,8 тис. грн. Економія б становила приблизно 600 грн на місяць.

Сім'я з трьох осіб із однією газовою плитою:

84,6 грн за старим тарифом – 63,6 грн за новим тарифом.

Сім'я з трьох осіб у будинку 60 кв. м (опалюється газом):

було 2308 грн (опалення) – буде +1728 грн;

було 138,5 грн (плита і підігрів води) – буде 103,6 грн.

Тариф на газ в Україні pixabay.com

У розрахунках враховувалися затверджені Кабміном нормативи споживання та коригуючий коефіцієнт для Києва. Також варто враховувати, що до жовтня, коли в Україні стартує опалювальний сезон 2019/2020, тарифи на газ можуть знову переглянути. "Я можу прогнозувати, що на газ буде більший попит восени і взимку, і ціна може збільшитися. Але чи відбудеться це – досить важко сказати. Така ймовірність є, це загальна тенденція", – пояснює координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко.

Українцям доведеться платити абонплату на газ

Шостий Апеляційний суд Києва ще 20 червня ухвалив рішення скасувати деякі постанови НКРЕКП. Йдеться про 494-ту постанову регулятора.

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Цей документ затвердили ще в 2017-му для того, щоб скасувати абонентську плату на газ. Річ у тому, що за вже ухваленого закону "Про ринок газу" тариф повинен складатися з двох складових, одна з яких – плата за потужність і розподіл. Тоді розробляли декілька варіантів абонентської плати, до останнього мала стосунок і чинний голова комісії Оксана Кривенко.

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Розмір абонентської плати прив'язали до потужності лічильника. І за першим варіантом методики виходило, що частина сімей буде переплачувати. Так, 70% українців користуються газом тільки для приготування їжі. Потужність плити – приблизно 1,2 куб. м на годину. У той же час пропускна здатність лічильника 2,5 куб. (G 1,6). Тобто, споживаючи 1,2 куб. м, за старою методикою довелося б платити як за 2,5 куб. м.

У новому варіанті всім, хто користується тільки плитою, запропонували рахувати абонплату як за 1,2 куб. м. Для прикладу, в Києві за старою методикою абонплата становила б 29,3 грн, а за новою – 34,3 грн.

І хоча абонентська плата на газ – питання вже вирішене законом, під політичним впливом, після звернення президента і прем'єра, комісія взагалі її скасувала. Тепер же через суд одне з підприємств фактично повернуло в дію абонплату.

НКРЕКП розіслала листи операторам із проханням вказати потужність, щоб провести перерахунок. Документ опублікували в ЗМІ, а OBOZREVATEL фактично підтвердив його справжність.

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