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8 лютого • оновлено в 07:53
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/ Ринки та компанії

Не послухали ЄС: в Україні ухвалили зрадницьке рішення щодо експорту струму

16.4т
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В Україні на противагу рекомендаціям Європейського союзу ввели додаткове мито на експорт струму.

Відповідну постанову ухвалила в п'ятницю, 7 лютого, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про це повідомив у Facebook лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

"Сьогодні відбулася без перебільшення руйнівна подія для вітчизняної економіки і державної незалежності. НКРЕКП ухвалила злочинну постанову, якою ввела додаткове мито на український експорт струму. Перед цим Енергетичне співтовариство ЄС написало листа до Комісії, в якому чітко вказано, що це рішення суперечить законодавству ЄС і угоді про асоціацію України з ЄС", – написав політик.

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Ляшко передбачив наслідки такого рішення: експорт електроенергії з України може впасти до мінімуму.

"Ми втратимо десь 400 млн доларів валютної виручки. Загубимо вироблення електроенергії, робочі місця енергетиків і шахтарів. Які поїдуть працювати в Польщу, Угорщину чи Росію, які захищають своє виробництво. Всі країни світу захищають свій експорт. В Україні сьогодні дають преференції для імпорту і свідомо знищується власне виробництво", – наголосив Ляшко.

"А чи знаєте ви, що струм – це був останній енергетичний продукт, який Україна експортувала, а не залежала від його імпорту? Раніше ми поховали газову промисловість і стали імпортерами. Нафтовидобувну – і стали імпортерами нафти. Нафтопереробну – і сьогодні імпортуємо бензин і дизпаливо з Росії та Білорусі. Потім втратили вугілля, а сьогодні відмовляємося і від струму. Україна – за крок від втрати енергонезалежності, а значить втрати державної незалежності", – різко підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в НКРЕКП заявили, що вивчили отриманий від ЄС лист із рекомендацією не підвищувати тариф на експорт струму, і пообіцяли знайти "взаємовигідне рішення".

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Експорт та імпорт товарів
Тег
НКРЕКП
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
эксорт тока,это шедевр!.тока экспорт.
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Шляшко только забыл сказать, что Ахметов продает электроэнергию в Европу дешевле, чем украинцам. Т.е. нам убитая экология, дикие цены, а Ахметову - валюта
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1
wegweg wgweg
wegweg wgweg
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