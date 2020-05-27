В Україні введуть абонплату на електроенергію: що буде з тарифами
В Україні платіжки на електроенергію розділять на дві складові: за сам "струм" і транспортування (т.зв. абонплата), а тарифи для населення можуть підвищити вже 2021-го.
Як розповіли OBOZREVATEL джерела в Кабміні, незважаючи на рекомендації з боку Нацкомісії з комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП), 2020 року тарифи на електроенергію не підвищуватимуть. "Зараз просто не час. Ми дійшли ситуації, коли і регулятор, і міністерство у своїх пропозиціях не можуть виключити питання скасування перехресного субсидування, що призведе до зростання тарифу для населення, але переглядати ці тарифи 2020 року ніхто не буде", – пояснює співрозмовник.
Крім того, відповідно до закону про ринок електроенергії, подібно до платіжок за газ уже найближчим часом квитанції за електроенергію розділять на дві складові: за саму електроенергію та її постачання. Такий намір у інтерв'ю "Цензор" уже підтвердив глава відомства Валерій Тарасюк.
Зазначимо, що в разі з газом в окремих випадках після поділу платіжки на дві складові загальна сума зросла. Так, у регіонах, де постачання блакитного палива ускладнене і є невелика кількість споживачів, плата збільшилася.
Зараз у Кабміні розглядають можливість перегляду тарифу на електроенергію вже 2021 року. Також, імовірно, окремо для транспортування введуть нову квитанцію вже з наступного року.
Як писав OBOZREVATEL:
Верховна Рада ухвалила закон "Про ринок електричної енергії", який мав змінити принцип доставлення електрики споживачам із 1 липня 2019 року.
Запуск ринку мав призвести до справедливішого формування цін, однак через низький рівень конкуренції та скасування субсидій Кабмін вирішив "врятувати" ціни для споживачів і ввести механізм ПСО.
Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк назвав "самообманом" низькі тарифи на електроенергію та заявив, що необхідно вирівняти ціни для населення й для промисловості.
Як заощадити електроенергію та платити менше – читайте в цьому матеріалі.