В Україні введуть абонплату на електроенергію: що буде з тарифами

В Україні платіжки на електроенергію розділять на дві складові: за сам "струм" і транспортування (т.зв. абонплата), а тарифи для населення можуть підвищити вже 2021-го.

Як розповіли OBOZREVATEL джерела в Кабміні, незважаючи на рекомендації з боку Нацкомісії з комунальних послуг та енергетики (НКРЕКП), 2020 року тарифи на електроенергію не підвищуватимуть. "Зараз просто не час. Ми дійшли ситуації, коли і регулятор, і міністерство у своїх пропозиціях не можуть виключити питання скасування перехресного субсидування, що призведе до зростання тарифу для населення, але переглядати ці тарифи 2020 року ніхто не буде", – пояснює співрозмовник.

Крім того, відповідно до закону про ринок електроенергії, подібно до платіжок за газ уже найближчим часом квитанції за електроенергію розділять на дві складові: за саму електроенергію та її постачання. Такий намір у інтерв'ю "Цензор" уже підтвердив глава відомства Валерій Тарасюк.

Зазначимо, що в разі з газом в окремих випадках після поділу платіжки на дві складові загальна сума зросла. Так, у регіонах, де постачання блакитного палива ускладнене і є невелика кількість споживачів, плата збільшилася.

Зараз у Кабміні розглядають можливість перегляду тарифу на електроенергію вже 2021 року. Також, імовірно, окремо для транспортування введуть нову квитанцію вже з наступного року.

Як писав OBOZREVATEL: