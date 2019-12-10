В Україні встановили нову ціну на газ для населення: скільки заплатимо

Гарантована ціна на газ для населення в Україні на перший квартал 2020 року становитиме 5,5 тис. грн за 1 тис. кубометрів. Але це без урахування ПДВ, транспортних витрат і націнки облгазів. З урахуванням усіх надбавок тариф може становити близько 7,7 грн/кубометр (залежить від регіону).

Про це повідомив директор інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Втім, кінцеві роздрібні ціни на газ відрізняються залежно від регіону. Це обумовлено тарифом на розподіл, який встановлює НКРЕКУ, а також націнкою, яку встановлює кожен газозбут самостійно.

Скільки доведеться платити

Кінцевий тариф (скільки люди платитимуть насправді) можна порахувати за такою формулою: ціна, за якою продає "Нафтогаз" + 20% ПДВ + націнка (до 2,5%) + тариф на розподіл (близько 0,86 грн/куб, залежить від регіону).

Кубометр з ПДВ - 6,6 грн + націнка (2,5% без ПДВ, тобто, десь 14 коп. за куб) + вартість розподілу.

В підсумку кінцева ціна складатиме близько 7,7 грн/кубометр.

Варто мати на увазі, що це значення досить суттєво може відрізнятися залежно від регіону. Так, наприклад, за тарифами за листопад 2019 року споживачі "Миколаївгазу" за тисячу кубометрів повинні заплатити 7091 грн, тоді як клієнти "Київгазу" – 6468,68 грн.

Ціна на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

Ціни на газ для населення в Україні зросли, незважаючи на заяви Кабміну про зниження тарифів. При цьому уряд всупереч обіцянкам урізав субсидії.

В Україні гарантована ціна на природний газ для населення на січень-квітень 2020 року становитиме 6,9 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів. У цій ціні враховано податок на додану вартість, проте не вказані тарифи на транспортування і розподіл газу. Вони в даний час переглядаються регулятором.

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