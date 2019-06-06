В Україні встановили новий тариф на газ: скільки заплатимо

В Україні Кабінет міністрів затвердив новий тариф на газ, фактично скасувавши своє минуле рішення. Тепер "Нафтогаз" повинен порівнювати ціни на різних сегментах ринку і встановлювати мінімальну ціну.

Про те, як рахуватимуть вартість газу і скільки доведеться платити – в матеріалі OBOZREVATEL.

Нові ціни на газ в Україні

"Ми ухвалюємо рішення, яке керівництво НАК "Нафтогаз" поверне на землю", – заявив 5 червня прем'єр Володимир Гройсман. Кабмін скасував свою попередню ухвалу щодо тарифів, і зобов'язав НАК користуватися новою формулою для визначення ціни.

Причина – завищені ціни. За словами Гройсмана, тариф на газ у червні повинен тановити приблизно 8 грн/куб, а в липні – 7,7 грн. Водночас діюча ціна, зазначає прем'єр, доходить до 8,8 грн.

Тариф на газ в Україні Pixabay

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Натомість у "Нафтогазі" з такими розрахунками не погоджуються. Там запевняють, що, наприклад, у липні українці і так будуть платити 7,6-8,2 грн/куб. "Насправді, ми вже знизили оптову ціну на газ відповідно до руху ринку. Тому залежно від тарифу облгазів, кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у липні становитиме від 7,6 до 8,2 грн за кубометр газу", – йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Різниця у вартості газу в різних регіонах країни пояснюється тим, що тарифи в усіх облгазів відрізняються. Правда, вона незначна (в межах 60 коп./куб).

Також варто зазначити, що в червні газ дійсно виріс у ціні. Для прикладу, в Києві кубометр у травні коштував 7,81 грн, а в червні – 8,19 грн. Минулою постановою Кабмін встановив максимальний тариф – 8,55 грн. Вище вказаної ціни "Нафтогаз" продавати блакитне паливо населенню не мав права.

Газ в Україні Pixabay

Незважаючи на це, в червні ціна для звичайних українців підвищилася, а на європейському ринку – рекордно знизилася. Згідно з даними УЕБ, газ із німецького хаба з урахуванням доставки до українського кордону в травні коштував до 6,2 грн/куб, а на початку червня вже 5,2 грн. Таке значне зниження можна назвати падінням. Але українці на собі його не відчули.

У НАКу з таким твердженням не погоджуються. "Правила роботи ринку визначає Кабмін. Крім того, як єдиний представник нашого акціонера, Кабмін висуває вимоги до роботи "Нафтогазу". Іноді ці вимоги суперечать одна одній. Ми щиро прагнемо виконувати максимальну кількість з них одночасно. Розуміємо, що таке час", – уїдливо відповіли на заяву прем'єра в компанії.

Так чи інакше, компанії доведеться користуватися формулою уряду, а від неї залежатимуть і ціни для звичайних українців.

Як будуть визначати тариф:

Мінімальна ціна на газ + ПДВ + витрати на транспортування і розподіл;

Мінімальну ціну визначатимуть, порівнюючи чотири різні цифри: вартість на Українській енергетичній біржі, середню митну вартість імпортованого газу, комерційний тариф "Нафтогазу" і ціну, пораховану за старими правилами.

Наприклад, якщо найдешевший газ – на біржі в Україні, то "Нафтогаз" зобов'язаний формувати свій тариф, виходячи з їхніх цін. Якби НАК вже керувався цими правилами, тариф для населення, вважають в Кабміні, становив би 7,81 грн/куб. Так:

Середня митна вартість імпортного газу – 5,6-5,7 грн/куб без ПДВ;

На УЕБ – 5,5 грн/куб без ПДВ;

Тариф "Нафтогазу" для промисловості – 5,8 грн/куб;

Згідно із застарілою постановою – 7,18 грн/куб.

вартість газу Pixabay

"Це означає, що вже в червні" Нафтогаз "повинен зменшити визначену ним на червень ціну газу 6299 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Ціна для населення, відповідно до урядової постанови, має бути на 800-900 грн меншою", – заявляють у Кабміні.

Наступний крок – тарифи на електроенергію

З 1 липня в Україні також можуть переглянути і вартість електроенергії. В країні має запрацювати ринок "струму": постачальників можна буде вибрати самостійно, а тарифи з часом припинить встановлювати держава.

Поки що особливої конкуренції немає, тому постачальники зможуть одразу встановити високі ціни. За різними оцінками, зростання може становити приблизно 30-40%. Правда, в Кабміні пояснюють: у перший час буде працювати універсальний постачальник зі спеціальними зобов'язаннями. За таким же принципом працює і ринок газу. Кабмін своєю постановою визначає, за якою ціною "Нафтогаз" повинен продавати блакитне паливо на потреби українців.

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"Згідно з перехідними положеннями закону, на дворічний період універсальні постачальники, створені на базі обленерго, будуть продавати електроенергію споживачам за тарифами, які формуються за встановленою регулятором методикою, тобто повністю під контролем держави", – пояснює представник одного з великих постачальників Юлія Носулько.

До слова, проти ринку електроенергії виступили представники команди новообраного президента Зеленського. Там вже заявили, що ціна в результаті запуску може різко підскочити (назвавши ті ж 30-40%). Мовляв, відкривати ринок в умовах монополізації і практично відсутності конкуренції – небезпечно для простих споживачів.

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