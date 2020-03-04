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4 березня • оновлено в 16:56
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В Україні вперше можуть обмежити подачу води: стала відома причина

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Через аномально суху осінь та зиму в Україні вперше можуть зменшити подачу води з водосховищ та обмежити права споживачів води.

Про це Державне агентство водних ресурсів повідомило у Facebook. Там додали, що така ситуація склалася вперше за останні 120 років.

Раніше колишній нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Хлань заявив, що влада України може приховано готуватися до початку водопостачання в анексований Росією Крим.

Вода в Україні

Вода в Україні

"Сьогодні на більшості річок України спостерігається низька водність. Відповідно, цього року на українських річках весняна повінь буде відсутня. Крім того, зауважимо, що маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків (річки, струмки, канали, - Ред.)", – йдеться в дописі.

За прогнозом Гідрометцентру, водність (об'єм води, який переноситься за одиницю часу) Дніпра біля Києва у березні очікується в середньому 1173 м3/с, або 81% від норми (норма березня – 1455 м3/с).

"Стаття 45 Водного кодексу України каже, що у разі настання маловоддя права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування, зокрема скидання води через греблі ГЕС", – послалися на норму закону в агентстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували список відходів, які в жодному разі не можна викидати у звичайні сміттєві баки, оскільки вони є отруйними для людей і шкодять природі.

У мережі з'явилося відео того, як жителі Угорщини перекривають річку Тиса в місті Кішкора за допомогою спеціальних барж, щоб виловити тонни сміття, що пливе з України.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Екологія в Києві
Місце
Україна
Теги
Екологія Річка Дніпро в Києві
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Карма
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, не переживайте, еси чо, мы вам водички продадим...
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Zhikharev Dmitry, не ... пусть ослиную мочу пьют - это достойный напиток для этих мpaзeй
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
и воду кклы проепали... ети всё проепут, шо мона и низя...
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