Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 17:14
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні впали ціни: які продукти подешевшали найбільше

1.2т Читати матеріал російською

В українських магазинах у вересні найсильніше подорожчала сметана і гречана крупа. А ось "борщовий набір" і яйця помітно подешевшали.

Про це повідомили на сайті Державної служби статистики України. Там опублікували свіжий рейтинг середніх цін на товари і послуги в Україні.

Що найбільше подорожчало:

  • гречана крупа: з 17 до 20,79 грн/кг;

  • сметана: з 58,29 до 59,72 грн/кг;

  • яловичина: з 121,63 до 122,78 грн/кг.

  • сир: з 99,61 до 101,50 грн/кг.

Новини
"Готуються до найгіршого": з'явилася причина високих цін на продукти в Україні

Що найпомітніше подешевшало:

  • пшоно: з 35,22 до 32,18 грн/кг;

  • яйця: з 19,89 до 18,70 за десяток;

  • цибуля: з 10,40 до 8,94 грн/кг;

  • буряк: з 8 до 7,27 грн/кг;

  • морква: з 10 до 8,22 грн/кг;

  • картопля: з 15,02 до 14,63 грн/кг;

Також впали ціни на цукор, куряче м'ясо і хліб.

В Україні впали ціни: які продукти подешевшали найбільше

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

Ціни на картоплю в Україні в серпні практично в два рази вище, ніж рік тому. Через неврожай вони склали близько 11 грн / кг.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ціни на продукти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Теги
продукти цены
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
5
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
дЭбилы … разумеется когда собирают урожай - цены падают но вы дЭбилы взвоете от цен на эти продукты в феврале - январе (но самое главное в апреле) … и да просмотрев пониженные цены могу сказать что в Росси они дешевле .СУГС вам дЭбилы по всей морде
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
В Гондурасе тоже бананы дешёвые ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel