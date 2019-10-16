В Україні впали ціни: які продукти подешевшали найбільше

В українських магазинах у вересні найсильніше подорожчала сметана і гречана крупа. А ось "борщовий набір" і яйця помітно подешевшали.

Про це повідомили на сайті Державної служби статистики України. Там опублікували свіжий рейтинг середніх цін на товари і послуги в Україні.

Що найбільше подорожчало:

гречана крупа: з 17 до 20,79 грн/кг;

сметана: з 58,29 до 59,72 грн/кг;

яловичина: з 121,63 до 122,78 грн/кг.

сир: з 99,61 до 101,50 грн/кг.

Що найпомітніше подешевшало:

пшоно: з 35,22 до 32,18 грн/кг;

яйця: з 19,89 до 18,70 за десяток;

цибуля: з 10,40 до 8,94 грн/кг;

буряк: з 8 до 7,27 грн/кг;

морква: з 10 до 8,22 грн/кг;

картопля: з 15,02 до 14,63 грн/кг;

Також впали ціни на цукор, куряче м'ясо і хліб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вартість овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

Ціни на картоплю в Україні в серпні практично в два рази вище, ніж рік тому. Через неврожай вони склали близько 11 грн / кг.

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