Українцям знизять зарплати, а кожен 10-й залишиться без роботи – прогноз Кабміну

В Україні протягом 2020 року впаде середній розмір зарплат, а безробітним може виявитися кожен десятий.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі, який було затверджено Кабміном. Він свідчить про економічну кризу в країні.

Спад в економіці України

У Кабміні підрахували, що реальна зарплата українців з урахуванням інфляції стане менше. За прогнозом розмір середньої зарплати брутто (до сплати податків) знизиться до 10706 грн. Для порівняння – в лютому 2020 року середня зарплата в Україні становила 10847 грн.

Відносно 2019 року номінальна зарплата складе 95,5%, тобто в 2020 році вона за прогнозом зменшиться на 4,5%.

Прогнозується, що споживчі ціни в Україні в 2020 році виростуть на 6,8%, а за показником "грудень 2020 року до грудня 2019 року" – на 11,6%.

Безробіття і падіння ВВП

Кількість зайнятих економічною діяльністю українців, вік яких від 15 до 70 років, буде близько 16 млн 330 тис. чоловік.

Безробіття в Україні за підсумками 2020 року становитиме 9,4%. У 2019 було 8,6%.

Також впадуть обсяги зовнішньої торгівлі України. Експорт товарів і послуг знизиться на 5,5% щодо рівня 2019 року, а їх імпорт – на 10%.

ВВП України впаде за підсумками 2020 року на 4,8% в порівнянні з 2019 роком. Інфляція складе 11,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в проекті оновленого держбюджету через коронавірус український уряд пропонує продовжити фінансування основних програм підтримки економіки.

Верховна Рада прийме поправки до бюджету, внесені в зв'язку з епідемією коронавірус, через 7-8 днів.

За час президентства Володимира Зеленського залишки на єдиному казначейському рахунку України зменшилися з 36 до 10 млрд гривень, а кілограм гречки подорожчав з 16 до 38 грн.

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