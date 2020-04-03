Головна Новини
3 квітня • оновлено в 14:55
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Українцям знизять зарплати, а кожен 10-й залишиться без роботи – прогноз Кабміну

1.4т
Читати матеріал російською

В Україні протягом 2020 року впаде середній розмір зарплат, а безробітним може виявитися кожен десятий.

Про це йдеться в оновленому макропрогнозі, який було затверджено Кабміном. Він свідчить про економічну кризу в країні.

Спад в економіці України

Спад в економіці України

У Кабміні підрахували, що реальна зарплата українців з урахуванням інфляції стане менше. За прогнозом розмір середньої зарплати брутто (до сплати податків) знизиться до 10706 грн. Для порівняння – в лютому 2020 року середня зарплата в Україні становила 10847 грн.

Відносно 2019 року номінальна зарплата складе 95,5%, тобто в 2020 році вона за прогнозом зменшиться на 4,5%.

Прогнозується, що споживчі ціни в Україні в 2020 році виростуть на 6,8%, а за показником "грудень 2020 року до грудня 2019 року" – на 11,6%.

Безробіття і падіння ВВП

Кількість зайнятих економічною діяльністю українців, вік яких від 15 до 70 років, буде близько 16 млн 330 тис. чоловік.

Безробіття в Україні за підсумками 2020 року становитиме 9,4%. У 2019 було 8,6%.

Також впадуть обсяги зовнішньої торгівлі України. Експорт товарів і послуг знизиться на 5,5% щодо рівня 2019 року, а їх імпорт – на 10%.

ВВП України впаде за підсумками 2020 року на 4,8% в порівнянні з 2019 роком. Інфляція складе 11,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в проекті оновленого держбюджету через коронавірус український уряд пропонує продовжити фінансування основних програм підтримки економіки.

Верховна Рада прийме поправки до бюджету, внесені в зв'язку з епідемією коронавірус, через 7-8 днів.

За час президентства Володимира Зеленського залишки на єдиному казначейському рахунку України зменшилися з 36 до 10 млрд гривень, а кілограм гречки подорожчав з 16 до 38 грн.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Економіка України: прогнози" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги