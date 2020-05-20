Зеленський сказав, коли в Україні почнуть працювати "інвестиційні няні"

Законопроєкт про "інвестиційних нянь" в Раді зареєструють найближчим часом. Також восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства в цьому напрямку при органах влади.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в ході прес-конференції з нагоди річниці свого президентства.

"Тільки в Міністерстві економіки 25 державних підприємств, які займаються інвестиціями. І так в усіх міністерствах. Тому ми ухвалили рішення – один окремий прозорий Інвестиційний офіс в Україні буде працювати вже у вересні. І тільки він займатиметься інвестиціями", – сказав Зеленський.

Він додав, що вже погоджений перший план "швидких інвестицій" в Україну на 18 місяців у розмірі $7 млрд.

"Є вже зрозумілі кампанії, є вже зрозумілі люди. Нараховані ці цифри", – сказав Зеленський.

"Інвестиційні няні"

Законопроєкт про "інвестиційних нянь", за словами президента, вже готовий і найближчими днями буде внесений в Раду. Досі Рада його не брала через те, що вона не могла нормально працювати і займалась питаннями щодо COVID-19.

"Тому всі закони щодо інвестиційного клімату в Україні будуть зареєстровані. І я впевнений, що будуть проголосовані. Вони готові і вичитані. Я на них дав добро", – сказав президент.

Він додав, що зараз через кризу у світі потрібно боротися за інвестиції: запанував "економічний націоналізм і кожен думає про свою країну". Тому вимоги для інвесторів знизили.

"Впали будь-які інвестиції, але ми за них будемо боротися. Ми зменшили планку. Раніше була умова, що ми дамо "інвестиційну няню", якщо у тебе є $100 млн. Зараз ця цифра буде меншою. Тому, що ми налаштовані не лише на західних інвесторів. Ми будемо думати про українських інвесторів. Такий спеціальний VIP-менеджер буде наданий кожному інвестору, який вкладе в Україну $30+ млн. А інвестори, які вкладють у приватизацію, у них буде $10+ млн", – пояснив президент.

Приватизація приносить гроші

Зеленський повідомив, що середня і мала приватизація в Україні іде. І Фонд держмайна виконав план.

"Грошей у бюджет пришйло вже більше і зараз він його перевиконує. Через малу приватизацію, перш за все. Що стосується середньої приватизації, все готово. Все буде проводитись після карантину. Перший об'єкт – готель "Дніпро" – готовий. Як ми обіцяли, ми почали з Держуправління справами. Всі інші готелі будуть приватизовані. Те ж стосується інших підприємств, які не є стратегічними", – сказав Зеленський.

Інвестції в Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання про премії медикам, які борються з COVID-19, повністю закрите. У 15-ти областях за березень кошти виплатили в повній мірі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада "дотисне" банки, щоб вони охочіше давали бізнесу гроші за програмою "5-7-9", а ставка за іпотекою вже найближчим часом знизиться до 10%.

Україна після завершення пандемії коронавірусу зосередиться на підтримці українського експорту та залученні інвестицій з-за кордону.