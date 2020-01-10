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10 січня • оновлено в 19:42
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/ Ринки та компанії

В Україні влаштували "війну" проти нелегальних АЗС: Гончарук озвучив цифри

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що в Україні не буде тіньового ринку нафтопродуктів.

Як заявив глава уряду на своїх сторінках в соцмережах, "всі схеми будуть викриті і ліквідовані, а їх учасники – притягнуті до відповідальності".

"З ініціативи президента ми почали широку кампанію по ліквідації тіньових схем торгівлі паливом: всього здійснили 2200 перевірок силами ДФС, Нацполіції і СБУ", – розповів Гончарук.

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  • Перевірили інформацію про 1399 нелегальних АЗС:

377 - зупинили діяльність;

316 - демонтовані раніше або відсутні за адресами;

243 - демонтовані за звітний період;

463 - оформили ліцензію;

  • Вилучили з обігу 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн;

  • Відкрито проваджень: 292 – адміністративних, 152 – кримінальних.

Прем'єр пообіцяв, що українці будуть купувати пальне європейської якості тільки в ліцензованих нафтотрейдерів.

Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

rbk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
АЗС в Україні
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
По инициативе президента? А він яким боком до цих справ? Які зелені гидотні.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Лол... Х*хлов избавляют от теневого рынка, который не пополняет бюджет. А они снова не довольны
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