В Україні влаштували "війну" проти нелегальних АЗС: Гончарук озвучив цифри

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв, що в Україні не буде тіньового ринку нафтопродуктів.

Як заявив глава уряду на своїх сторінках в соцмережах, "всі схеми будуть викриті і ліквідовані, а їх учасники – притягнуті до відповідальності".

"З ініціативи президента ми почали широку кампанію по ліквідації тіньових схем торгівлі паливом: всього здійснили 2200 перевірок силами ДФС, Нацполіції і СБУ", – розповів Гончарук.

Перевірили інформацію про 1399 нелегальних АЗС:

377 - зупинили діяльність;

316 - демонтовані раніше або відсутні за адресами;

243 - демонтовані за звітний період;

463 - оформили ліцензію;

Вилучили з обігу 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн;

Відкрито проваджень: 292 – адміністративних, 152 – кримінальних.

Прем'єр пообіцяв, що українці будуть купувати пальне європейської якості тільки в ліцензованих нафтотрейдерів.

Олексій Гончарук rbk.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський в грудні зустрівся з власниками автозаправних станцій і закликав їх знизити ціни на бензин і дизельне паливо через різке зміцнення курсу гривні. У підсумку в лічені дні ціни істотно впали.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що всі автозаправні станції в Україні будуть працювати за ліцензіями або будуть закриті.

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