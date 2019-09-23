В Україні визначили Аптеку року: хто отримав премію "Панацея"

В Україні вручили аптечний "Оскар" – щорічну нагороду від конкурсу професіоналів фармгалузі. Премія "Панацея", започаткована у 1999 році, стала яскравою подією національного масштабу. Цього разу організатори відзначили двадцятиліття здобутків фармацевтичного ринку. Переможцем в номінації "Аптека року" стала "Аптека Копійка", відома своїми інноваційними формами обслуговування.

Премія "Панацея"

Нагадаємо, що в мережі "Аптека Копійка" відвідувачі мають можливість самостійно замовляти товари за допомогою планшетів, які встановлені в торгових залах, а також через Інтернет. Крім того, "Аптека Копійка" першою ризикнула "працевлаштувати" робота. Саме ця нестандартна ідея знайшла відгук у відвідувачів та отримала професійну відзнаку.

Яна Середа, комерційний директор мережі "Аптека Копійка"

За словами Яни Середи, комерційного директора мережі, бренд "Аптека Копійка" взяв курс на роботизацію з перших днів роботи, а на досягнення помітних результатів пішло п’ять років.

"Панацея" – це дійсно знак якості для фармацевтичного ринку України, аптечний "Оскар", який без пауз та перерв впродовж 20 років переходить до українських професіоналів. Наш старт був амбіційним, але дуже вдалим. Ми одразу взяли високі позиції й наразі стали аптекою року. "Аптека Копійка" підтримує вітчизняний продукт – у нас працюють роботи українського виробництва, які швидко та безпомилково збирають замовлення покупців. Завдяки роботам в торговому залі немає довгих черг. Знак якості "Панацея" підкреслює, що експериментальна та революційна ідея була не тільки вдалою, а й вчасною. Еволюція у фармації – це процес, який набирає обертів та має революційні наслідки. "Аптека Копійка" випереджає час і задає тенденції. Як аптека року вона, безперечно, впливатиме на визначення номінантів майбутніх років", – каже Яна Середа, комерційний директор мережі.

PR-директор "Аптека Копійка" Ольга Гречко зазначає, що премія "Панацея" дуже важлива для всіх гравців українського фармринку.

"Ця найпрестижніша нагорода визначає тенденції, об’єднує авторитети, вказує на лідерів, для яких розвиток української аптечної сфери є пріоритетним. Цього року у фокусі уваги опинились революційні форми самообслуговування клієнтів "Аптека Копійка". Ми довели, що інновація та роботизація – це не тільки процеси, що мають право на існування, а й головні вектори подальшого розвитку. Однак "Аптека Копійка" – це не просто роботизовані аптеки, не тільки креативний бренд, а й потужна команда професіоналів, яких об`єднує спільна мета — стояти на варті здоров`я мешканців України", – розповіла Ольга Гречко.

Нагадаємо також, що до 30 вересня у мережі "Аптека Копійка" проходить акція "Косимо ціни", що дозволяє зекономити до 25% на купівлі аптечних товарів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!