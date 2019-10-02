В Україні виявили небезпечне підроблене масло: названо марки

В українських магазинах і на ринках продовжують продавати підроблене масло. Фальсифікат навіть потрапляє до їдалень дитячих садків.

Про кілька таких випадків розповіли на сайті Держпродспоживслужби. Зокрема у Житомирській області під час перевірки одного із закладів роздрібної торгівлі здійснили відбір зразка масла із маркуванням: 73% жиру, виготовлене ТОВ "Терен Про". Воно виявилося підробкою.

"Результати лабораторних досліджень свідчать, що масло не відповідає вимогам за змістом метилових ефірів жирних кислот. Крім того, встановлено, що суб'єкт господарювання за вищезазначеною адресою не зареєстрований як потужність із виробництва масла", – повідомили у пресслужбі.

А у Вінницькій області на прилавках магазинів виявила масло "Карпатське" 73% жиру. На етикетці зазначалося, що виробником є ТОВ "Коломийський молочний завод".

"Перевірка встановила, що на території Івано-Франківської області таке підприємство не зареєстровано як потужність і взагалі не існує", – кажуть у Держпродспоживслужбі.

Фальсифіковане масло вилучили з обігу і в Кіровоградській області – в супермаркетах і харчоблоці дитячого садка.

Під час перевірки інспектори взяли зразки трьох марок. У торгових точках міст Кропивницький і Долинське – масло "Селянське" (73% жиру виробництва ТОВ "Вівальді Д") і "Вершкова долина" (72,6% жиру виробництва ДП "Старокостянтинівський молочний завод"). А на харчоблоці дитсадка у Знам'янці – вагове масло жирністю 72,5% виробництва ТОВ "Хеппі Мілк Плюс".

"У всіх зразках виявлено невідповідність вимогам нормативної документації за тригліцеридним складом молочного жиру, що є порушенням законодавства про безпечність та якість харчових продуктів та, відповідно, розцінюється як фальсифікація. До того ж один зі зразків (ТОВ "Хеппі Мілк Плюс") не відповідав вимогам за фактичними мікробіологічними показниками, причиною чого могло стати порушення температурного режиму під час зберігання", – розповіли у відомстві.

Підроблене масло

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі Держпродспоживслужба не допустила в обіг більше однієї тонни кавунів.

В Україні запрацювали нові правила маркування продуктів, щоб споживач міг точно знати, що купує.

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