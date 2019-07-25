В Україні назріла НС через газ: проблема раптово вирішилася

В Україні тимчасово вирішили проблему дефіциту газу — "Нафтогаз" і "Укртрансгаз" домовилися про постачання обсягу, якого вистачить на 2 місяці роботи газотранспортної системи.

Йдеться про 440 млн кубометрів блакитного палива для оператора ГТС — "Укртрансгазу" — на загальну вартість 2,96 млрд грн. Про це йдеться на сайті компанії. Водночас передбачено відтермінування платежу до 29 лютого 2020 року.

Газ призначений для покриття виробничо-технологічних витрат (ВТВ) у газових магістралях, які виникають під час його транспортуванні. Як очікується, відповідний договір між НАК "Нафтогаз України" і АТ "Укртрансгаз" буде підписаний в кінці липня.

"Так вдасться тимчасово вирішити надзвичайну ситуацію, оскільки цього обсягу газу вистачить, за розрахунками, на 2 місяці штатної роботи ГТС. В липні "Укртрансгаз" двічі запрошував постачальників взяти участь у закупівлях паливного газу за переговорною процедурою. Запрошення було відправлено понад 200 трейдерам. Однак тільки "Нафтогаз" погодився поставити частину необхідного обсягу газу з можливістю відстрочки платежу", — зазначено в повідомленні.

Домовилися про термінову постачання газу Капітал

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укртрансгаз" не має можливості своєчасно розраховуватися за контрактами на закупівлю газу для власних виробничо-технологічних витрат через дефіцит коштів.

Раніше компанія "Укртрансгаз" попередила про виникнення переддефолтної ситуації в країні через несанкціонований відбір газу в ГТС України.

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