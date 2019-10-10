В Україні відмовляться від трудових книжок: експерти пояснили, у чому ризики

Ідею Кабміну скасувати в Україні трудові книжки підтримав бізнес. А ось для простих людей це може стати проблемою, особливо, якщо вони проживають у селах і ось-ось мають вийти на пенсію.

Про це заявили представники компаній і експерти з працевлаштування, йдеться в матеріалі "Сьогодні". За словами керівника департаменту представництва інтересів компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Ігоря Гоцика, реформа дозволить менше часу витрачати на канцелярську рутину.

"Ми давно просили зробити трудові книжки хоча б не обов'язковими: для працівника – мати її, для роботодавця – заповнювати й зберігати. Це не відповідає сучасним реаліям. Сьогодні це рудимент радянської історії, коли документ вважався обличчям працівника. Так, справді, вона фіксує працевлаштування, зайнятість, але не несе чіткої інформації, яка не вимагає перевірки", – вважає Гоцик.

Однак HR-експертка порталу з працевлаштування Тетяна Пашкіна звернула увагу на можливі ризики для селян у зв'язку з недоступністю електронних реєстрів.

"Якщо ми говоримо про міста-мільйонники та їхніх мешканців, які можуть бути диджиталізованими – це одна ситуація. А якщо це люди передпенсійного віку в селі – такі заходи передчасні", – вважає експертка.

Одна зі складностей реформи полягає в тому, що невідомо, хто буде "оцифровувати" трудовий стаж до 2000 року, якого немає в електронних реєстрах. Міністр Кабміну Дмитро Дубілет сказав, що громадяни зможуть зробити це самостійно або через роботодавця. Але, на думку Пашкіної, незрозуміло, хто перевірятиме достовірність внесених даних – наприклад, якщо фірма, у якій працювала особа, вже припинила існування.

"Якщо ви молодий і впевнений, що всі записи правильні – алілуя! А якщо людині через рік виходити на пенсію, нехай вона і копійчана, їй або потрібно перевіряти, чи той стаж зазначений в реєстрах, щоб потім його якось підтверджувати, або щось робити з помилковими даними. Мені здається, що держава перекладає відповідальність за збереження трудового стажу на самих українців", – резюмувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів почав роботу над законами, які скасують обов'язкове використання трудових книжок.

У новому Кабміні збираються заборонити подавати "паперові" документи на конкурси або під час прийому на роботу. А архіви кадровиків хочуть оцифрувати.

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