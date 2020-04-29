В Україні відкрили продовольчі ринки

В Україні дозволили роботу продовольчих і аграрних ринків з 1 травня. Вони знову можуть відкритися, незважаючи на введений карантин в країні, якщо виконають відповідні санітарні норми.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 29 квітня. Зокрема, робота ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

"Сьогодні Уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність. Основною умовою роботи продовольчих ринків є рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Навіщо відкривати ринки?

Фермери та аграрії по всій країні влаштували протести: їм нема куди подіти свою продукцію. Ринки в невеликих населених пунктів "годували" місцевих жителів, а після їхнього закриття вони фактично залишилися без заробітку.

"Ринки мають великий соціальний ефект. Від них залежать і фермери, і прості люди. Сьогодні спільно з Міністерством охорони здоров'я вже розроблена концепція безпечного функціонування ринків і механізму впливу на них за недотримання правил", – цитує пресслужба відомства міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Чи всі ринки відкриють?

Ні. Наразі йдеться тільки про 280 продовольчих ринків по всій Україні. Всі вони підтвердили, що можуть працювати в умовах карантину. Відкрити можуть й інші торгові майданчики, але тільки якщо вони пройдуть перевірку і підтвердять, що можуть виконати умови.

Фермери висунули Шмигалю ультиматум

Яких умов треба дотримуватися?

На ринок пускатимуть у масках і після того, як виміряють температуру (зокрема і покупцям), на входах і в'їздах встановлять антисептики, на кожного покупця має бути 10 кв. м, що три години повинні дезінфікувати поверхні, щодня потрібно прибирати всі приміщення, поруч із ринком не повинно бути стихійної торгівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від самого ранку в понеділок, 27 квітня, відбулися пікети представників малого бізнесу у Чернівецькій і Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.

Також у Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через карантин.

29 квітня розпочалася акція протесту підприємців під Кабміном. Вони вимагають скасувати карантин з 1 травня. Під час акцій мітингувальники влаштували сутички з поліцією.

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