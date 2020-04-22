В Україні відкриють частину магазинів і дозволять працювати бізнесу: в Кабміні назвали дату

В Україні з 11 травня відкриють магазини, які продають непродовольчі товари, і дозволять бізнесу надавати послуги.

Про це на засіданні Кабміну 22 квітня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. "11 травня відкриють магазини непродовольчих товарів, об'єктів побутових послуг... Це дозволить повернути частину людей на роботу і дасть старт розвитку економіки. Ми не вмикали стоп-кран для економіки, експортні сфери працюють. З обмеженнями шість сфер... Всі ми про них знаємо, реальний сектор від аграрного до промислового, критична інфраструктура сьогодні працюють", – заявив прем'єр.

Зазначимо, в Україні за перші два тижні карантину кількість шукачів роботи збільшилася на 60% проти аналогічного періоду минулого року. Щонайменше до кінця карантину, 12 травня, близько 2 млн осіб тимчасово залишаться без зарплати. Це працівники тих сфер, які змушені були тимчасово закритися, а своїх службовців відправити у неоплачувану відпустку, заявила старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.

Як писав OBOZREVATEL, пандемія коронавірусу і карантин через неї сильно вдарили по українській економіці. Зокрема, постраждав ринок праці – експерти заявляють про 600 тисяч офіційних нових безробітних.