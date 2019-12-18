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18 грудня • оновлено в 15:49
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В Україні відкрили Офіс протидії рейдерству: хто може туди звернутися

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В Україні відкрили Офіс протидії рейдерству. До нього може звернутися кожна людина, чиї права власності порушили.

Про це в середу, 18 грудня, в Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. "Це так званий маленький адміністративний суд. Кожна людина, чиї права власності порушено, може сюди звернутися. Наше завдання – максимально захистити право власності людини. Реагуватимемо миттєво", – написал Гончарук.

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За його словами, в Україні вже припинилося системне рейдерство. "За три місяці з 1404 скарг розглянуто і прийнято рішення по 1064 з них, а 368 реєстраторам із заплямованою репутацією заблоковано доступ до реєстрів", – додав прем'єр.

Боротьба з рейдерством

Боротьба з рейдерством

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні збираються ввести електронні довіреності. Їх будуть підтверджувати електронним цифровим підписом (ЕЦП). У деяких випадках це допоможе захищатися від рейдерства.

  • Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що проблему рейдерства в Україні реально усунути протягом місяця.

  • Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що уряд розробив новий фактор авторизації для реєстраторів, що допоможе знизити рівень рейдерства в Україні.

  • Дубілет заявив, що проблема боротьби з рейдерством є надуманою і вирішується змінами низки законодавчих актів.

  • Раніше Дубілет заявив, що для захисту від рейдерства хочуть також за допомогою СМС сповіщати власників, якщо без їхнього відома щось буде змінюватися в реєстрах.

  • Верховна Рада ухвалила закон про боротьбу рейдерством у сільському господарстві. Він покликаний захистити як майно фермерів, так і зібраний урожай.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Рейдерство
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
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