Частину траси Київ – Одеса відкрили після ремонту. Фото

В Україні завершився ремонт однієї з ділянок траси М-05 Київ – Одеса, яка є складовою міжнародного транспортного коридору Е-95.

Ідеться про 25 км дороги, що пролягає в Київській (15 км) та Черкаській (10 км) областях, повідомили на сайті Офісу президента України та в "Укравтодорі"

"Програма "Велике будівництво" набирає обертів. Ми починаємо практично щотижня відкривати нові відрізки трас: і великих, і малих, і місцевих, і державного значення", – заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Що з дорогами буде далі

До 2021 року "Укравтодор" планує повністю оновити трасу М-05. Незабаром почнуться роботи на 40 км дороги в Київській області між Ставищем та Білою Церквою (км 87+442 – км 128+028). Це остання погана ділянка дороги в області.

"Ще важливий елемент – це розв’язки, що їх почнуть будувати цьогоріч. Одна буде біля Віти Поштової, інша – в Чабанах. Стратегічно ми плануємо повністю відмовитися від лівих поворотів на трасах міжнародного значення. Також хочу звернути увагу на майданчик зважування-в-русі, встановлений на цій трасі на в’їзді до Києва. Зараз проводяться закупівлі на ще три такі майданчики. Це дасть змогу контролювати порушників автоматично, без людського втручання, цілодобово", – сказав голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Роботи в інших областях

Черкаська область – розробляється проєктно-кошторисна документація на ділянку протяжністю 85 км. Роботи розпочнуться 2021 року.

Кіровоградська область – тривають тендерні процедури на розроблення ПКД на ремонт ділянок дороги загальною протяжністю 50,3 км. Старт робіт – протягом 2021-2022 років.

Одеська область – 2020 року заплановано відремонтувати правий проїзд мосту на Хаджибейському лимані (445 км) та відкрити по ньому рух автотранспорту. Оголошено тендерні закупівлі на розробку проєктної документації з капітального ремонту автомобільної дороги М-05 на 174 км.

Графік ремонту траси Київ – Одеса. (Фото: "Укравтодор")

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 червня президент України Володимир Зеленський звернувся до далекобійників і назвав "засранцями" тих, хто їздить із перевантаженням і руйнує дороги.

Вранці в середу, 20 травня, вантажівка зруйнувала перегін мосту через Олексіївську затоку біля Нікополя. Заїзд на цю переправу було дозволено лише транспортним засобам завважки менш ніж 10 тонн, а вага фури – приблизно 35 тонн.

На дорогах України найближчим часом почнуть працювати 40 стаціонарних комплексів для зважування вантажівок. Передбачається, що контроль буде цілодобовим.