В Україні відкрили частину ринків: де і які

В Україні з 1 травня відновили роботу продовольчих ринків по всій країні. Йдеться про 872 ринка, які змогли виконати санітарні нормативи.

Як повідомляє видання "Українські новини", в Києві з 1 травня відновив роботу "Столичний ринок". Зараз на ринку здійснюється оптовий та дрібнооптовий (від 3 одиниць) продаж.

У Львові відкриються всі продуктові ринки, за винятком оптового ринку "Шувар". Він продовжував працювати в звичайному режимі. Відповідальність за роботу лягає на плечі кожного керівника. Органи місцевого самоврядування і поліція контролюватимуть дотримання всіх правил, але якщо вони будуть порушені, ринки відразу ж закриють.

В Україні відкрили ринки

У Запоріжжі першими відкриються тільки 2 ринки: "Центральний" і "Критий". В Одеській області в місті Ізмаїл після перевірки на дотримання норм санітарної безпеки відкриється "Ізмаїльський ринок".

Які правила потрібно дотримуватися:

Повинна бути реєстрація агропродовольчого ринку як оператора ринку харчових продуктів;

Щоб відвідати ринок, обов'язково потрібно бути в медичній масці або респіраторі;

Обов'язкове проходження безконтактного температурного скринінгу;

На кожному вході і в'їзді на територію ринку повинні бути диспансери з антисептиками;

Одночасно на території в 10 кв.м. торгової площі повинно перебувати не більше одного відвідувача;

Продавці повинні бути на відстані не менше трьох метрів. Крім того, торгові місця повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями (з плівки або пластику);

Кожні 3 години потрібно проводити дезінфекцію контактних поверхонь, всіх приміщень, а також стаціонарних торгових місць в кінці кожного робочого дня;

Біля території ринку забороняється стихійна торгівля;

Постійне інформування відвідувачів про встановлені обмеження, які необхідно дотримуватися;

Також потрібно дотримуватися профілактичних заходів щодо поширення коронавірусної інфекції, а порушення – оперативно усувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від самого ранку в понеділок, 27 квітня, відбулися пікети представників малого бізнесу у Чернівецькій та Вінницькій областях у зв'язку із закриттям ринків через карантин.

Також у Запоріжжі та Мелітополі підприємці влаштували масові протести через карантин.

29 квітня розпочалася акція протесту підприємців під Кабміном. Вони вимагають скасувати карантин з 1 травня. Під час акцій мітингувальники влаштували сутички з поліцією.