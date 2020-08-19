В Україні в три рази підвищать платіжки за газ, але не для всіх: кому доведеться переплатити

В Україні ті сім'ї, які відмовляться від установки газового лічильника, змушені будуть платити за блакитне паливо в три рази більше.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, наприклад, якщо зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), то по граничним нормативам доведеться сплатити вже 29,4 кубометра (9,8 куба на людини). Наприклад, за чинним тарифом сума в платіжці може вирости з 29,1 до 87,3 грн. Тобто в три рази.

Норматив споживання газу переглянуть 104.ua

Як розповів OBOZREVATEL перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко, в законі дійсно сказано, що з 1 січня 2021 газ тим, у кого немає лічильника, зовсім повинні відключити. Але по відчуттям парламентарія, замість цього всього лише продовжать стару норму. "У мене є відчуття, що дія закону, який дозволяє платити за газ не за лічильником, а виходячи з норми споживання, все ж в останній момент продовжать", – сказав Кучеренко.

Більш того, як розповіли на гарячій лінії одного з облгазів, щоб перейти на нові норматив (граничні) офіційно потрібно підписати протокол про відмову від встановлення лічильника. Якщо просто не відкрити двері в свою квартиру, відмовою це вважатися не може.

До речі, проблеми можуть бути і з субсидіями, яка покриває соціальні, а не граничні норми споживання. Тобто за різницю в такому випадку доведеться платити з власної кишені. У випадку з сім'єю з трьох чоловік і з газовою плитою мова йде про 58,2 грн на місяць.

Джерело в облгазах розповів OBOZREVATEL: зараз є надія, що Міненерго розробить проект змін до закону, проведе через засідання Кабміну і запропонує Раді внести правки в закон. "І сподіваємося, що уряд прийме рішення, яке дозволить споживачам користуватися газом на законних підставах", – додають джерела.

У зворотному ж випадки постачальники виявляться перед вибором: або дотримуватися закону і обмежити поставки і позбутися прибутку, або ж порушити закон і продовжити постачати газ українцям.

І це нововведення торкнеться величезної кількості сімей. Точної цифри немає (лічильники встановлюють щодня), але ще кілька місяців тому в Міністерстві енергетики публікували пропозиції змінити нормативи, в якому вказували, що лічильників на газ немає в 3,3 млн квартир.

"Відсутність лічильників природного газу в 3,3 млн квартир (домогосподарств) ставить в нерівні умови побутових споживачів, квартири (домогосподарства), які обладнані лічильниками газу, оскільки модель поведінки побутових споживачів, які не мають лічильників природного газу, істотно відрізняється", – йдеться в документі.

Відзначимо, як писав OBOZREVATEL:

В Україні тарифи на газ із серпня перестане контролювати уряд. А вже взимку це може призвести до подорожчання блакитного палива з близько 3 до 10 грн за кубометр.

Українців, які мають борги за комунальні послуги, депутати хочуть позбавити права керувати авто, виїжджати за кордон, користуватися зброєю і ходити на полювання.

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