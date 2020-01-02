В Україні в рази злетять штрафи для п'яних водіїв: названо нову дату

В Україні нові штрафи для п'яних водіїв перенесли на 1 липня 2020-го (спочатку закон передбачав, що санкції запрацюють вже з 1 січня). Відповідно до закону про кримінальні проступки покарання збільшать із 10,2 до 17-34 тис. грн. А в разі повторного порушення новий штраф складе 51 тис. грн.

Про це йдеться в опублікованому документі про внесення змін до Закону про проступки, який раніше ухвалила Верховна Рада. Так, крім штрафних санкцій, документ передбачає позбавлення прав на термін до 3 років.

В Україні посилять покарання і штрафи для водіїв slovoidilo.ua

Новини В Україні штрафи для водіїв захотіли збільшити в десятки разів

Як пояснили ву пресслужбі Офісу президента, нововведення перенесли на 1 липня через те, що не всі правоохоронні органи, яким підслідні кримінальні проступки, готові до розслідування цієї категорії справ. "Перенесення допоможе уникнути ризиків виникнення проблем у правотворчості і правозастосуванні, а відповідним органам кримінальної юстиції дозволить належним чином підготуватися до впровадження змін", – йдеться у документі.

Як розповів OBOZREVATEL автоюрист Денис Конюшко, зараз суд над порушником має відбутися протягом трьох місяців. Нові ж правила скорочують процедуру до 10 днів.

"Нам треба розділити – це просто керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння чи створення ДТП з тілесними ушкодженнями у стані алкогольного сп'яніння. Якщо людина просто перебувала за кермом у стані сп'яніння, її зупинили і зафіксували факт, це не спричинить позбавлення або обмеження волі . Це спричинить штраф із забороною керувати автомобілем", – додав юрист.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

В Україні виступили з ініціативою дозволити водіям керувати автомобілем без наявності прав при собі. В такому разі ідентифікація водія поліцейським має здійснюватися на підставі усної інформації.

Також в Україні під час складання іспиту на отримання водійських прав можуть ввести відеофіксацію, щоб викорінити корупцію при видачі посвідчень водія.

Раніше автоюрист Богдан Глядик запропонував для боротьби з порушниками правил дорожнього руху в Україні використовувати примусові громадські роботи.

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