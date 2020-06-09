В Україні підвищать прожитковий мінімум в липні: що буде з пенсіями й іншими виплатами і чому цього мало

Українцям через місяць, 1 липня, перерахують головний соціальний стандарт – прожитковий мінімум (ПМ). Тоді як "Слуги народу" анонсують дворазове підвищення ПМ, українці через місяць зможуть "розбагатіти" всього на 71 грн.

Про те, як в Україні перерахують соціальні стандарти і як повинні це зробити – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Пенсії підвищать найбіднішим і багатим

Як підвищать. Всі українці на заслуженому відпочинку повинні отримувати пенсії від одного до десяти прожиткових мінімумів. Зараз це від 1638 до 16 380 грн, а з 1 липня – від 1712 до 17 120 грн. Тобто у результаті нововведення підвищать мінімальну і максимальну пенсії, а також надбавки за надстаж.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі Кабміну, прийдешній перерахунок уже закладений у бюджет ПФУ, тому жодних затримок не буде. "Індексація прожиткового мінімуму передбачена вже ухваленим бюджетом України на 2020 рік. Усі суми закладені в бюджет, виплати будуть здійснені вчасно", – розповідають в уряді.

Так, за кожен рік понад нормативний (для жінок від 30 років, а для чоловіків від 35 років) має бути надбавка в розмірі 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, якщо жінка відпрацювала 40 років замість необхідних 30, то вона зараз може розраховувати на надбавку в розмірі 163,8 грн, а після перерахунку надбавка складе вже 171,2 грн. Всього підвищення можуть відчути на собі 6,8 млн осіб.

Як повинні були підвищити. Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера – 3 264 грн, підрахували в Мінсоцполітики. Тобто мінімальна пенсія повинна вирости не на 74 грн, а на 1626 грн – майже в два рази.

У такому випадку близько восьми мільйонів українських пенсіонерів (зараз отримують менше 3264 грн) отримали б значне збільшення. Правда, разом із тим довелося б різко збільшити і дефіцит Пенсійного фонду (він компенсується із загальної скарбниці держави). А грошей на це немає.

Податки, аліменти і субсидії

Субсидії. У формулі розрахунку розміру знижки також фігурує прожитковий мінімум. Середньомісячний дохід одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15% і на загальний дохід сім'ї. Отримана сума – обов'язковий платіж за комуналку, а решту повинна покрити субсидія.

Для прикладу, з прожитковим мінімумом у 2027 грн обов'язковий платіж для сім'ї з чотирьох осіб із сукупним доходом 10 тис. становить 928 грн. А після підвищення прожиткового мінімуму 2118 грн ця ж сім'я з тим же доходом повинна буде віддавати за комуналку вже 885 грн.

Податки. "Для першої групи платників єдиного податку ставка встановлюється в межах 10% прожиткового мінімуму", – йдеться в ст. 293 Податкового кодексу. Так, до 1 липня показник ПМ для працездатної людини становить 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. Після першого липня прожитковий мінімум становитиме 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Аліменти і виплати військовослужбовцям. Від розміру прожиткового мінімуму також залежить разова матеріальна допомога українцям, яких призивають на строкову службу в армію (вона становить два ПМ) і мінімальний розмір аліментів. Як пояснює юристка Діна Дрижакова, розмір аліментів визначає суд, він залежить від багатьох факторів (матеріальне становище іншого з батьків, розмір заробітної плати того, хто буде платити аліменти і т.д.), законом визначено лише мінімальні розміри аліментів: не менше половини прожиткового мінімуму на дитину.

Експерти кажуть, що прожитковий мінімум потрібно перераховувати, а виплати підвищувати

Аналітик Єгор Комов упевнений: сам принцип розрахунку прожиткового мінімуму в Україні застарів, але поки немає коштів у бюджеті, від його перерахунку нічого не зміниться.

"Зараз оцінити за списком товарів потрібну для задоволення базових потреб суму вкрай складно. У європейських країнах, наприклад, дивляться скільки заробляють 20% найменш забезпечених і ось на рівні їхнього доходу і встановлюють прожитковий мінімум. Є ще соціологічний принцип, коли у самих же громадян дізнаються, на яку мінімальну суму можливо прожити", – розповідає Комов у коментарі OBOZREVATEL.

Юрист Олександр Плахотник додає: поняття прожиткового мінімуму є в 46-й статті Конституції, так просто перестати рівнятися на цю величину не можна, але при цьому, якщо підрахувати реальний розмір, виявиться. що закладених на соціальні виплати людських грошей не вистачить.

"У нас зараз обговорюють реформу прожиткового мінімуму. Безумовно, її потрібно реалізувати. Але поки ми перебуваємо в дуже складній ситуації, коли виплачувати реальний прожитковий мінімум неможливо, а той, що зараз є, неможливо оцінювати як прожитковий мінімум", – говорить Плахотник.