В Україні узаконять "сіру" професію: на ріелторів чекає сюрприз

В Україні Фонд державного майна разом із фахівцями у сфері продажу нерухомості розробили проект закону "Про брокерську діяльність у сфері нерухомості", що допоможе встановити загальні правила діяльності у цій сфері.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив в. о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров. "На сьогодні відсутнє будь-яке законодавче регулювання брокерської діяльності, немає нормативної бази, яка б встановлювала загальні правила діяльності у цій сфері. І головне — невизначено правові наслідки за порушення законодавства", — зазначив Трубаров.

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І головне, обурюється чиновник — не визначені наслідки за порушення законодавства. Це призвело до появи на ринку "сірих" ріелторів, діяльність яких не завжди якісна і професійна.

"Вести брокерську діяльність у сфері нерухомості може лише суб'єкт брокерської діяльності, що має у своєму штаті хоча б одного брокера з нерухомості", — додав в. о. голови Фонду.

Норми закону:

проводити брокерську діяльність у сфері нерухомості може лише суб'єкт брокерської діяльності:

агент із нерухомості — помічник брокера. Агент має пройти професійну підготовку та отримати свідоцтво про проходження навчання;

брокер зобов'язаний кожні три роки підтверджувати кваліфікацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту;

регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості більшою мірою здійснюватиметься організаціями брокерів;

державне регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості здійснюватиметься Фондом державного майна України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд готує нову редакцію законопроекту "Про оренду", яка може дати забудовникам можливість будувати "орендні будинки" (в них здаватимуться квартири).

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