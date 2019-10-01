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1 жовтня • оновлено в 22:08
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"В Україні цього не робили ніколи": експерт розповів, як зменшити кількість ДТП

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Запровадження аудиту безпеки на українських дорогах має радикально знизити кількість ДТП, а разом з ними – число загиблих і поранених.

Таку думку висловив народний депутат Дмитро Ісаєнко, передає ЦТС. Він зазначив, що, що незважаючи на те, що будівельні норми регулюють всі аспекти будівництва доріг, Україна займає одне з останніх місць в Європі з їх безпеки. Один зі способів вирішення проблеми – впровадження незалежного аудиту безпеки доріг.

За його словами, в Україні держава встановлює вимоги до доріг, а будівельники повинні чітко їх виконувати без можливості прийняття альтернативних рішень, більш вигідних економічно і технічно. При цьому в розвинених країнах (Великобританії, Австралії) перевірка доріг на безпеку здійснюється на всіх етапах – від проекту до здачі в експлуатацію. І там будівельники набагато більш вільні у виборі "інструментарію", від якого залежить безпека.

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"За даними Світового банку, щорічні збитки України від ДТП становлять $4,5 млрд. Для порівняння, це більше 3,5% нашого ВВП. В аваріях кожен рік гине більше 2,5 тисяч осіб. Іще 10 тисяч отримують травми різного ступеня тяжкості. Парадоксально, що однією з причин такої ситуації є відсутність механізму, який би стимулював замовників і проектувальників до оцінки власних інженерних і технічних рішень з точки зору їх впливу на безпеку.", – говорить Ісаєнко.

Нардеп нагадує, що, відповідно до прийнятого Верховною Радою в першому читанні проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з управління безпекою автомобільних доріг (№1061), в Україні пропонується ввести систему безпеки аудиту при дорожньому будівництві.

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"В Україні цього не робили ніколи": експерт розповів, як зменшити кількість ДТП

biz.nv.ua

Проект закону передбачає обов'язковий аудит для міжнародних доріг і автомобільних доріг державного значення, і добровільний аудит для доріг, що знаходяться на балансі обласних державних адміністрацій і місцевих органів влади.

"Витрати на аудит безпеки доріг складають від 5 до 10% вартості проектування дороги. Більш того, економічна ефективність безпеки аудиту проявляється ще й у відсутності необхідності проведення додаткових робіт вже після прийняття дороги в експлуатацію", – говорить Ісаєнко.

Для ефективного функціонування системи, аудитором повинен бути сертифікований інженер-консультант, який має достатньо знань і досвіду для оцінки інженерних і технологічних рішень, а також інших факторів, що впливають на рівень безпеки майбутньої дороги.

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"Досвід технічно розвинених країн засвідчив ефективність міжнародно визнаної системи сертифікації персоналу органами з оцінки відповідності, акредитованими відповідно до стандарту ISO/IEC 17024:2012. Маємо надію, що саме така система буде запроваджена і в Україні. Адже всі передумови для цього є: відповідна процедура законодавчо врегульована Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", створено і діє Національне агентство з акредитації України (НААУ)", – говорить депутат.

За його словами, аудит безпеки доріг може серйозно знизити кількість летальних випадків і травм при ДТП і зберегти тисячі життів і мільярди доларів, які Україна щорічно втрачає через наслідки дорожніх аварій.

Безпека на дорогах

Безпека на дорогах

Як повідомляв OBOZREVATEL, витрати на ремонт і будівництво доріг в Україні в 2020 році збільшаться на 19,3 млрд гривень.

Законопроект про збільшення штрафів для перевантажених фур, які таким чином пошкоджують українські дороги, вступив в силу в середу, 25 вересня.

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Теми
Ремонт доріг Дороги в Україні Війна на дорогах
Місце
Україна
Теги
ДТП ремонт і будівництво доріг
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Тарас Бор
Тарас Бор
Как, сссуко,аудит может улучшить безопасность на дорогах????!!!!!Как по мне, безопасность на дорогах это прежде всего дороги с двумя и больше полосами движения в одном направлении и отбойник между полосами в разных направлениях.Это разноуровневые развязки.Ну и , естественно,это нормальное дорожное покрытие.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
дело не в дорогах,а в прокладках,которые находятся между сиденьем водителя и рулем.
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
"Бандэра придэ, порядок наведэ". Так вроде уж 5 лет, как пришёл...
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Тарас Бор
Тарас Бор
_ Зепепупик,Бендера умер(точнее,его убил агент КГБ Сталинский) в 1959 году.
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