В Україні стрімко падає промислове виробництво: озвучені найгірші показники

Обсяги промислового виробництва України в листопаді 2019 року скоротилися на 7,5% порівняно з минулим роком.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає Одеса Live.

Найбільшим виявилося падіння в сфері енергетики, там промислове виробництво скоротилося на 9,3%. Також істотно скоротилися обсяги виробництва інвестиційних товарів – на 9,1%.

В Україні стрімко падає промислове виробництво Колаж

Як повідомляє асоціації металургійних компаній "Укрметалпром", металургійна галузь завершить рік найгіршим показником за весь період існування незалежної України.

"Всі зазначені вище процеси носять безсистемний, хаотичний характер і швидко знешкоджують економіку України. Може, треба дати ще 100 днів? Це така нова ЗЕекономіка?" – йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств.

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