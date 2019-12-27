Головна Новини
27 грудня • оновлено в 20:26
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні стрімко падає промислове виробництво: озвучені найгірші показники

2.1т
Читати матеріал російською

Обсяги промислового виробництва України в листопаді 2019 року скоротилися на 7,5% порівняно з минулим роком.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає Одеса Live.

Найбільшим виявилося падіння в сфері енергетики, там промислове виробництво скоротилося на 9,3%. Також істотно скоротилися обсяги виробництва інвестиційних товарів – на 9,1%.

Новини
У Путіна захотіли, щоб Зеленський зняв заборону на імпорт електрики з Росії

В Україні стрімко падає промислове виробництво

В Україні стрімко падає промислове виробництво

Колаж

Як повідомляє асоціації металургійних компаній "Укрметалпром", металургійна галузь завершить рік найгіршим показником за весь період існування незалежної України.

"Всі зазначені вище процеси носять безсистемний, хаотичний характер і швидко знешкоджують економіку України. Може, треба дати ще 100 днів? Це така нова ЗЕекономіка?" – йдеться в повідомленні.

В Україні стрімко падає промислове виробництво: озвучені найгірші показники

Раніше OBOZREVATEL писав, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Карина Бондаренко
Тег
промисловість
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
24
8
Смішно
3
Цікаво
17
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Зачем Украине производство? У них и без этого ВВП, пенсии и зарплаты растут.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шо свынарня фсе?Як москалив то пэрэмохать будете?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
bruno jordano
bruno jordano
не чіпайте малого,він не зна,шо робить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги