В Україні стартували торги щодо готелю "Дніпро": ціна підскочила у 9 разів
У Фонді держмайна почався аукціон з приватизації готелю "Дніпро" в Києві. Лідируюча ставка перевищила стартову ціну в 9 разів – до 711 млн гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду в середу, 15 липня.
"Станом на 12 годину на аукціоні зареєстровано 29 учасників. Початкова ставка – 81 млн гривень. Фонд держмайна розраховував на збільшення ставки в 5-9 разів. Наразі (станом на 13.45, – ред.) вона доросла до більш ніж 700 млн гривень, тобто, більше, ніж у 9 разів. І це тільки початок", – сказав прем'єр.
Він додав, що сьогоднішній аукціон – це "хороший знак для інвесторів, що приватизація в Україні відбувається прозоро, чесно і на відкритих торгах".
Вже у першому раунді ставка зросла до 711 млн гривень. Попереду ще другий і третій раунди, упродовж яких найбільша пропозиція може зрости.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський наприкінці травня 2020 року сказав, що законопроєкт щодо "інвестиційних нянь" в Раді зареєструють найближчим часом. Також восени буде відкрито Інвестиційний офіс, який замінить всі держпідприємства в цьому напрямку при органах влади.
"Укрпошта" планує продати приміщення головного офісу у Києві на Хрещатику. Його оцінили у 1 млрд гривень.