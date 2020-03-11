В Україні відзвітували про боротьбу з незаконними АЗС і "лівим" алкоголем

Державна податкова служба з кінця 2019 року розгорнула масштабну боротьбу з тіньовим ринком палива, алкоголю і тютюну. І за декілька місяців домоглася результатів кращих, ніж були минулого року.

Про це заявив голова ДПС України Сергій Верланов в інтерв'ю УНІАН. "Наприклад, пальне. Тут має місце безпрецедентна кількість закритих сірих і незаконних АЗС та комплексів – понад 700. Обсяг продажу пального збільшується приблизно на 6,8 відсотка щомісяця. Що це як не детінізація?", – сказав Верланов.

Боротьба з контрафактом

Він додав, що по ринку спирту надходження акцизного податку зросли більш, ніж на 43% в порівнянні з лютим 2019 року. "Це при тому, що по лікеро-горілчаній продукції місячний план не виконувався роками! Але починаючи з листопада, ми почали наближатися до індикативу. І, зрештою, у лютому ми його виконали", – пояснив голова відомства.

Верланов нагадав, що в лютому 2020 року Мінфін і податкова впровадили дві великі ініціативи.

"Перша – це електронна акцизна марка, яка почне працювати для лікеро-горілчаних виробів з першого травня. Її основна відмінність від сьогоднішньої системи – це так зване подвійне погашення. Вона буде з QR-кодом, тому автоматично погашатиметься у момент продажу під час сканування на касі. Таким чином, ми бачитимемо баланс реалізованої та нереалізованої продукції в місцях продажу", – сказав Верланов.

Друга ініціатива – можливість перевірити справжність марки акцизного податку як тютюнових виробів, так і алкоголю на сайті податкової. "Відповідно можна також подати скаргу автоматично, якщо немає такої марки, і вона буде розглянута. Усі ці речі були очевидними, але чомусь довгий час не робилися. В лютому ми це зробили, чим значно покращили становище", – пояснив голова ДПС.

Він зазначив, що співпраця з виробниками алкоголю і тютюну відрізняється. Справа в тому, що лікеро-горілчаний ринок дуже конкурентний, на ньому багато виробників. А ринок тютюну – це фактично шість виробництв в Україні. "Це серйозні великі фабрики, тому і специфіка роботи з цим ринком є дещо іншою. На цьому ринку нам вдалося досягти результатів не просто по збільшенню податкового навантаження, що теж важливо, але й по його вирівнюванню. Сподіваюся, що в наступних місяцях ми збережемо цей тренд", – підсумував Верланов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

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