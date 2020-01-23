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23 січня • оновлено в 18:22
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/ Ринки та компанії

В Україні стали більше будувати: які області лідирують

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У грудні-2019 приріст у будівельній галузі України склав +7,4% до грудня 2018 року в фізичних обсягах.

При цьому в 2019-му приріст у цій сфері дорівнює +20% до показників попереднього року. Про це у своєму Facebook-акаунті повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Приріст непоганий, але проблема в тому, що галузь будівництва в 2018 році забезпечила лише 2,3% ВВП України", – зазначив він.

Приріст будівництва в Україні

Приріст будівництва в Україні

Цензор.НЕТ

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В Україні стали більше будувати: які області лідирують

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Найбільше індекс будівництва за 2019-й у фізичних обсягах виріс у таких областях:

  1. Вінницька +76,3%;

  2. Чернігівська +51,8%;

  3. Миколаївська +45,1%;

  4. Херсонська +44,3%;

  5. Київська +33,4%.

В Україні стали більше будувати: які області лідирують

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Найменші темпи приросту будівництва за 2019 рік у фізичних обсягах:

  1. Запорізька -7,6%;

  2. Луганська -1,3%;

  3. Черкаська +1,4%;

  4. Івано-Франківська +1,9%;

  5. Полтавська +2,2%.

За видами в 2019-му до 2018 року:

  • житлове будівництво +3%;

  • нежитлове будівництво +27,4%;

  • інженерні споруди +23,3%.

В Україні стали більше будувати: які області лідирують

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Як писав OBOZREVATEL, роздрібна торгівля в Україні за підсумками 2019 року зросла на 10,5%, а індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
Економіка України будівництво
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
одни проценты, так и не написали сколько миллионов кв метров построено.... не хотят, чтобы можно было сравнить со строительством в России... ) смешные вы, кклы...
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