В Україні стали більше будувати: які області лідирують

У грудні-2019 приріст у будівельній галузі України склав +7,4% до грудня 2018 року в фізичних обсягах.
При цьому в 2019-му приріст у цій сфері дорівнює +20% до показників попереднього року. Про це у своєму Facebook-акаунті повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
"Приріст непоганий, але проблема в тому, що галузь будівництва в 2018 році забезпечила лише 2,3% ВВП України", – зазначив він.
Приріст будівництва в Україні
Цензор.НЕТ
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Найбільше індекс будівництва за 2019-й у фізичних обсягах виріс у таких областях:
Вінницька +76,3%;
Чернігівська +51,8%;
Миколаївська +45,1%;
Херсонська +44,3%;
Київська +33,4%.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Найменші темпи приросту будівництва за 2019 рік у фізичних обсягах:
Запорізька -7,6%;
Луганська -1,3%;
Черкаська +1,4%;
Івано-Франківська +1,9%;
Полтавська +2,2%.
За видами в 2019-му до 2018 року:
житлове будівництво +3%;
нежитлове будівництво +27,4%;
інженерні споруди +23,3%.
facebook.com/volodymyr.kompaniiets
Як писав OBOZREVATEL, роздрібна торгівля в Україні за підсумками 2019 року зросла на 10,5%, а індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%.
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