В Україні стали більше будувати: які області лідирують

У грудні-2019 приріст у будівельній галузі України склав +7,4% до грудня 2018 року в фізичних обсягах.

При цьому в 2019-му приріст у цій сфері дорівнює +20% до показників попереднього року. Про це у своєму Facebook-акаунті повідомив економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Приріст непоганий, але проблема в тому, що галузь будівництва в 2018 році забезпечила лише 2,3% ВВП України", – зазначив він.

Приріст будівництва в Україні Цензор.НЕТ

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Найбільше індекс будівництва за 2019-й у фізичних обсягах виріс у таких областях:

Вінницька +76,3%; Чернігівська +51,8%; Миколаївська +45,1%; Херсонська +44,3%; Київська +33,4%.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Найменші темпи приросту будівництва за 2019 рік у фізичних обсягах:

Запорізька -7,6%; Луганська -1,3%; Черкаська +1,4%; Івано-Франківська +1,9%; Полтавська +2,2%.

За видами в 2019-му до 2018 року:

житлове будівництво +3%;

нежитлове будівництво +27,4%;

інженерні споруди +23,3%.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Як писав OBOZREVATEL, роздрібна торгівля в Україні за підсумками 2019 року зросла на 10,5%, а індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі склав 112,5%.

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