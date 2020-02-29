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29 лютого • оновлено в 13:28
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В Україні спорожніють полиці і виростуть ціни? Коронавірус загрожує "економічною пандемією"

8.4т
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Навіть якщо епідемія коронавірусу не дійде до України, економічні наслідки відчують на собі всі. Техніка, комплектуючі, речі і навіть продукти харчування – все це зав'язано на китайському виробництві.

Доставка ускладнилася, економічна ситуація в Піднебесній погіршилася – українцям доведеться компенсувати затримки імпортом з інших країн. Де, найімовірніше, доведеться платити більше.

Міжнародні інвестори, як і жителі Нових Санжар, схильні до панічних настроїв. 24 лютого фондові біржі обвалилися до багаторічних мінімумів, а найбагатші люди світу за день втратили $350 млрд.

Детальніше про те, як коронавірус може вплинути на економіку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

З цього тексту ви дізнаєтеся:

  • провідні аналітики, як і український уряд, особливих стрибків в економіці через коронавірус не очікують. Що правильно – нагнітання паніки завжди завдає шкоди;

  • на українських прилавках незначно можуть зрости ціни на товари, які традиційно імпортуються з Китаю. Але тільки за умови, що поставки з Піднебесної будуть затримуватися, а вакцину так і не знайдуть;

  • дешевшає нафта, падають фондові ринки, а інвестори повертаються до найбільш консервативного методу інвестицій – купують золото. За рік воно подорожчало на 10%. Така динаміка – справжній стрибок ціни;

  • в МВФ підрахували: динаміка світової економіки через коронавірус за кращого сценарію втратить 0,1%. Цифра здається незначною, але це мільярди доларів;

  • ну і найприємніше – український бізнес, насамперед металурги, отримали шанс частково замінити на ринках китайських конкурентів. Чи вийде наростити експорт – велике питання.

Що відбувається і до чого тут коронавірус

Через глобалізацію ситуація в одній країні неминуче впливає і на інші держави. Особливо, якщо мова йде про такого великого гравця як Китай. Коронавірус привів, наприклад, до падіння курсу австралійського долара до 11-річного мінімуму. Цією валютою часто торгують як індикатор ризику Китаю. Тому ситуація в азіатській країні привела до падіння курсу нацвалюти Австралії.

В Україні спорожніють полиці і виростуть ціни? Коронавірус загрожує "економічною пандемією"

Ухань до коронавірусу – місце, куди залучили понад $22 млрд іноземних інвестицій. Тут збирали свої автомобілі компанія Renault, працювали сотні успішних підприємств. Зараз мегаполіс фактично перебуває в ізоляції. Підприємства зупинилися. Постраждали їх підрядники і клієнти.

Вірус поширився і на інші китайські міста. Довелося закрити частину підприємств, обмежити пересування. Все це негативно вплинуло на ситуацію в країні. За оцінками МВФ, економіка Піднебесної втратить у динаміці приблизно 0,4%.

Шкода від паніки може бути більшою, ніж від самого вірусу, розповідає економіст МЦПД Єгор Киян. Інвестори, злякавшись проблем і можливого поширення епідемії, побояться інвестувати, а замість цього будуть зберігати гроші. Ця ситуація вже спостерігається.

"Взаємозв'язок із Китаєм двосторонній. Українська економіка страждає від того, що у нас є проблеми імпорту товарів із Китаєм. Це техніка, засоби гігієни та товари, які беруть участь у виробничому ланцюжку. Доводиться шукати аналоги, а не завжди це вдається. Як мінімум, китайський товар дуже конкурентний за ціною", – розповідає Киян.

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Зараз вплив на наше життя з боку коронавірусу мінімальний, але на економіку він уже вкрай великий, додає аналітик Максим Пархоменко. По-перше, страждає величезна кількість виробничих ланцюжків із виготовлення різних товарів, через що світові темпи зростання будуть сповільнюватися, як і наповнення полиць товарами. Поки у багатьох вистачає запасів продукції, але в перебігу ще кількох місяців може сформуватися дефіцит імпорту.

Якщо ми говоримо про експорт, то насамперед будуть страждати експортери заліза і руди в Китай через зупинку економіки. Ми сміливо можемо очікувати зниження темпів експорту металів. Слідом за цим експорт інших товарів також може скоротитися.

Проблеми вже почалися

Проблеми з поставками товарів і продуктів через обмеження сполучення з Китаєм уже почалися. Про це говорить OBOZREVATEL Олексій Дорошенко, голова національної ради економічного розвитку.

"Проблеми з поставками вже почалися – і авіацією, і морським шляхом. У мене самого деякі товари так і не були відправлені з "Алібаба". І тепер незрозуміло, коли вони взагалі прийдуть. Зараз іще й скоротилася кількість суден, які йдуть в Україну, зокрема і з Китаю. Крім того, незрозуміло, як вони будуть оформлятися. Уже був прецедент – судно, яке вийшло з Китаю уже після спалаху коронавірусу і зайшло в Чорне море, не могли прийняти. Ніхто не розуміє, куди його спрямувати в Херсонський порт або Одеський", – говорить Дорошенко.

Крім того, за його словами, і без коронавірусу в Одеському порту були проблеми з розмитненням.

"І без коронавірусу все розмитнення в Одесі зупинилася. Всі шукали обхідні шляхи, нерідко направляли вантажі через Польщу. Поставки з Одеси йдуть із великими труднощами, а, точніше, майже все стоїть. І зараз постачальники шукають нові канали поставок із Китаю. Хоча поки незрозуміло, чи буде ситуація розширюватися в самому Китаї. Адже ще пару тижнів тому ніхто не очікував такого", – говорить Дорошенко.

За його словами, логістичний ланцюжок між Україною і Китаєм можна вибудувати і через іншу країну. "Але авіасполучення з іншими країнами закривається теж", – наголосив Дорошенко.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
економіка
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Международным компаниям надо строить заводы не там, где едят кажанов и змей
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Журба Валентина
Журба Валентина
И снова банят - попытки более менее объективного анализа рынка, без нагнетания
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
Израильские ученые близки к тому, чтобы создать первую вакцину против нового коронавируса, о чем сообщил министр науки и технологий Офир Акунис (Ofir Akunis). Если все пойдет по плану, вакцина будет готова через несколько недель, а в продаже появится через три месяца, говорится в пресс-релизе. «Поздравляем МИГАЛ (Галилейский научно-исследовательский институт) с этим замечательным революционным прорывом, — сказал Акунис. — Я уверен, будет дальнейший быстрый прогресс, который позволит нам должным образом реагировать на серьезную глобальную угрозу COVID-19».
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an and
an and
Poster Shlagov, так вакцина уже изобретена и в США и в Гонконге...вопрос во времени лишь, которое связано и с клиническими испытаниями и пр
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