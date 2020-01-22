В Україні скоротять захмарні зарплати у держкомпаніях: Гончарук вжив заходів

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив Міністерству економіки переглянути зарплати топ-менеджерів та членів наглядових рад держкомпаній.

Про це глава Кабміну повідомив у Facebook. "Доручив Мінекономіки сформулювати пропозиції щодо перегляду політики оплати праці топ-менеджерів і наглядових рад. Оплата праці має бути конкурентною і водночас справедливою", – заявив прем'єр.

Зарплати топ-керівників

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зароблятиме у 2020 році майже 1,9 млн гривень в місяць.

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