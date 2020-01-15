В Україні склали рейтинг корпоративної стійкості: хто очолив

В Україні визначили переможців першого професійного рейтингу корпоративної стійкості українського бізнесу на основі провідних міжнародних практик Sustainable Ukraine.

У рейтингу представлені компанії ДП "НАЕК "Енергоатом", "ПрАТ "Укргідроенерго", ТОВ "Кернел", Групи Метінвест та інші. Усі компанії входять до 250 найбільших платників податків України. У рейтингу були оцінені та порівняні якість корпоративного управління компаній, їх здатність здійснювати позитивний вплив на суспільство, керувати нефінансовими ризиками та можливостями, а також забезпечувати свій сталий розвиток.

Найвищий рівень корпоративної стійкості "ААА" присвоєно ДП "НАЕК "Енергоатом". Дуже високий рівень корпоративної стійкості "АА" здобули компанії ПрАТ "Укргідроенерго", ТОВ "Кернел" та ІП "Кока Кола Беверіджиз Україна Лімітед". Високий рівень корпоративної стійкості "А" - у ПрАТ "Карлсберг Україна", Групи Метінвест, НЕК "Укренерго" та ТОВ "ДТЕК".

Також визначились лідери у фінансово економічній, екологічній та соціальній сфер, а також лідери у сфері корпоративного управління.

Так, група Метінвест стала лідером у галузі безпеки та охороні праці, "Укрзалізниця" – у сфері біорізноманіття та корпоративного управління, "Егергоатом" – у взаємодії зі стейкхолдерами, за фінансовими показниками, а також лідером у екологічній сфері. Компанія "Кернел" очолила рейтинг управління та розвитку персоналу та ресурсоефективності. У рейтингу етики та доброчесності перемогу здобула компанія "Київстар", а у рейтингу практики звітності та ланцюга постачання – компанія "Кока Кола Беверіджиз Україна Лімітед". У протидії корупції та за ознаками трудових відносил переміг "Карлсберг Україна".

За словами ініціатора проекту, директора компанії Premier Business Consulting & Communications, Анжели Курінько, Україна – за крок від створення системи механізмів практичного стимулювання сталого розвитку та соціально відповідального ведення бізнесу.

"В Україні нарешті створена система координат для оцінки ролі та місця бізнесу в суспільстві, вміння керувати своїм нефінансовим впливом, наявними ризиками і можливостями в більш широкому переліку сфер корпоративного управління. При цьому дуже важливо, що українські компанії отримали високі результати за провідними міжнародними методиками", – сказала вона.

Курінько додала, що рейтинг Sustainable Ukraine відповідає вимогам якісного корпоративного управління найбільш розвинутих країн світу.

"З впевненістю можна говорити, що компанії з високою оцінкою відповідають глобальним критеріям, принципам стійкого ведення бізнесу, а їх вектор розвитку узгоджується з сучасними очікуваннями інвестиційної спільноти. Вітаю переможців!", – додала вона.

Нагадаємо, що місія рейтингу Sustainable Ukraine – створити передумови для сталого розвитку України, зростання конкурентоздатності та привабливості соціально відповідальної ділової поведінки, та, в свою чергу, побудови суспільства якісно нового зразка. Цей проект покликаний презентувати міжнародній інвестиційній спільноті цілісну картину корпоративного сектору України в аспекті сталого розвитку та корпоративної соціальної відповідальності.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!