В Україні скасують трудові книжки, а зарплати будуть рахувати по-новому: що і як зміниться

Кабмін підготував і ухвалив законопроєкт про скасування паперових трудових книжок і автоматичному призначення пенсій. Документ передадуть до Ради, де його повинні розглянути парламентарії.

Детальніше про нововведення законопроекту – в матеріалі OBOZREVATEL.

Трудових книжок більше не буде?

Будуть, але підприємства не повинні їх зберігати. Якщо співробітник хоче, може забрати її собі і берегти будинку, а роботодавець на вимогу зобов'язаний її заповнювати. Всі дані при цьому будуть зберігатися онлайн.

Тобто якщо ви не хочете прощатися з паперовим документом, ніхто у вас його не забере.

Що ще зміниться?

При оформленні можна буде не подавати трудову книжку – досить паспорта, ІПН і інших документів (якщо того вимагає роботодавець і дозволяє закон, наприклад, довідка про медичний огляд).

Одне з найважливіших нововведень – пенсію тепер будуть нараховувати автоматично. Не доведеться звертатися до Пенсійного фонду, збирати довідки, доводити свій стаж і підтверджувати його.

А якщо стаж або зарплату порахують не так, як мені вигідно?

Закон про пенсійне забезпечення дозволяє українцям виключати той час роботи, коли у них був низький заробіток. Пенсійний фонд спочатку повинен вважати так, як вигідніше майбутньому пенсіонерові. Але якщо раптом виникнуть проблеми, вже після призначення виплати можна буде звернутися до чиновників з проханням провести перерахунок.

А як без трудової дізнатися свій стаж?

Українці зможуть отримати електронний документ з інформацією про свій стаж в інтернеті. Такий документ може знадобитися, якщо того вимагає роботодавець (наприклад, для конкурсу на посади у вас повинен бути стаж у відповідній сфері).

Правда, для цього потрібно оформити електронний цифровий підпис. Також в Кабміні розглядають можливість використовувати технологію BankID. Тобто ідентифікувати себе можна буде і за допомогою банківської карт.

Як раніше пояснювали в Кабміні, роботодавці зможуть перевірити справжність документа за допомогою QR-коду, який буде автоматично накладатися на ці документи.

Якщо у людини є трудовий стаж до 2000 року, буде можливість занести цю інформацію в електронний реєстр – самостійно або за допомогою роботодавця. Тоді людині зберігати трудову книжку як носій інформації зовсім буде потреби.

Якщо хтось все ж захоче "колекціонувати" інформацію про свій стажі в трудових книжках, забороняти це держава не зможе.

"Можна все так же просити свого роботодавця робити в ньому записи і ставити штампи. Але ні працівник, ні роботодавець це тепер не зобов'язані робити", – пояснили в уряді.

Як повідомляв OBOZREVATEL :