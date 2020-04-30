В Україні скасували "зарплатне рабство" з картками

В Україні з 1 січня 2021 року співробітники зможуть отримувати зарплату на картку будь-якого зручного їм банку – незалежно від того, з якою установою співпрацює роботодавець.

Про це повідомили на сайті Національного банку України. Це було досягнуто за рахунок зміни формату зарплатної відомості – її заповнення буде універсальним завдяки номеру IBAN.

Зарплата на картку

"Після запровадження в Україні міжнародного номера банківського рахунку роботодавець отримав змогу формувати відомість на зарахування заробітної плати працівникам із зазначенням номера рахунку працівника за стандартом IBAN, у тому числі рахунку, який працівник самостійно відкрив у банку за власним вибором", – повідомили в НБУ.

В Нацбанку нагадали, що саме працівник, а не роботодавець, має право самостійно обирати банк, що обслуговуватиме його рахунок.

"Таке право передбачене законодавством про оплату праці і ми хочемо, щоб воно дійсно реалізовувалося на практиці. Адже це стимулюватиме банки до конкуренції, сприятиме підвищенню рівня обслуговування клієнтів та розширення спектру банківських послуг", – прокоментував заступник голови НБУ Сергій Холод.

Також відреагував і автор ініціативи ексміністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет. У своєму Telegram-каналі він назвав існуючу систему "зарплатним рабством". І зазначив: спочатку планувалося, що зміни набудуть чинності вже у травні 2020 року.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні реальний розмір (з урахуванням інфляції) середньої зарплати в 2020 році впаде на 13,9% і складе 11 079 грн.

Кількість пропозицій роботи в Києві під час карантину в порівнянні з минулим роком зменшилася вдвічі.