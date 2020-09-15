В Україні скасували державну монополію на спирт: названо перший завод на продаж

Фонд державного майна оголосив про початок приватизації спиртових заводів. Першим відбудеться аукціон з продажу підприємства у Немирові (Вінницька область).

Про це повідомив голова ФДМ Дмитро Сенниченко у Facebook у вівторок, 15 вересня.

Він нагадав, що 12 серпня Кабмін затвердив необхідну для приватизації Програму реформування і розвитку спиртової галузі на 2020-2023 роки. Також 1 липня набули чинности зміни до Закону про державне регулювання виробництва та обігу спирту. Під роздержавлення підуть 41 завод, що належить ДП "Укрспирт", після них – підприємства концерну "Укрспирт".

"На першому етапі Фонд держмайна отримав 12 об’єктів, що складаються з окремого майна спиртзаводів ДП "Укрспирт", так званих МПД – місць провадження діяльності. Немирівський МПД – один із них. Інформація про МПД доступна на сайті privatizaton.gov.ua", – написав Сенниченко.

Як відбуватимуться аукціони

Голова ФДМ зазначив, що графік аукціонів буде досить щільним – по два в тиждень. Перший відбудеться уже 15 жовтня.

"Стартова ціна на спиртзаводи справедливо визначена за підсумками інвентаризації. Прибутки, які спиртзавод принесе своєму власнику, точно варті того, аби за нього поборотися на аукціоні. Я чомусь не сумніваюся, що ціна за активи злітатиме в рази", – вважає Сенниченко.

Він додав, що для інвесторів держава забезпечила прозорі умови торгів.

Сенниченко оголосив про початок приватизації спиртзаводів в Україні Facebook Дмитра Сенниченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році одним з джерел фінансування дефіциту держбюджету стануть надходження від приватизації. У проєкті держбюджету вони закладені на рівні 6 млрд грн.

12 серпня Кабмін затвердив розпорядження про передання Фонду державного майна майже 190 об’єктів державної власності для їхньої приватизації.