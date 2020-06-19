Багатий урожай помідорів в Україні обвалив на них ціни

В Україні подешевшали помідори. На оптових ринках їх ціна у "пікові" моменти торгів знизилася до 10-17 грн/кг. При цьому найпомітніше подешевшали рожеві томати.

Про це свідчить моніторинг цін, який відбувся в середу, 17 червня, говориться в повідомленні інформаційно-аналітичної платформи East-Fruit.

"Особливо складна ситуація з рожевим помідором – його пропонують непропорційно багато, тому і ціни на нього виявилися нижчими, ніж навіть на червоний", – йдеться у повідомленні.

За даними платформи, вранці в середу оптові ціни на рожевий помідор опускалися до 10-15 грн/кг. Навіть за червоний давали 14-16 грн/кг. Жовтий помідор продавався найдорожче – по 15-17 грн/кг.

"Ближче до обіду ціни збільшилися на 3-4 грн/кг, а й обсяги торгівлі знизилися", – йдеться в матеріалі.

Експерти відзначили, що велика кількість овоча заважає фермерам тримати на нього високу ціну. Вони готові йти на поступки закупівельникам, навіть коли озвучують на томат дуже прийнятну ціну.

"Практично всі закупівельники починають торгуватися, щоб її збити ще більше. Багатьом це вдається, особливо якщо виробник поспішає розпродати продукцію", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на початок червня ціни на фрукти і ягоди встановили історичний рекорд за вартістю. Найбільше, за станом на початок червня, зросли оптові ціни на полуницю – в середньому в 2,6 рази.

У Києві на Троєщинському ринку в цьому році овочі сильно подорожчали в порівнянні з 2018-м роком.