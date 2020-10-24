В Україні шукають нового главу митниці: зарплата, вимоги та умови

В Україні розмістили вакансію на посаду голови Державної митної служби. Оклад чиновника, який має боротися з багатомільярдною контрабандою, становитиме менш ніж тисяча євро – 29,4 тис. грн.

Вакансія розміщена на порталі "Нова державна служба". Резюме приймаються від усіх бажаючих, пізніше виберуть переможця і рішенням Кабміну призначать його на посаду.

До головного податківця висувають такі вимоги:

ступінь магістра;

стаж від семи років;

досвід роботи на посадах державної служби категорії "А" або "Б";

вільна українська;

знання англійської або французької.

Крім окладу, можна також претендувати на надбавки за стаж, посаду та премії. Варто відзначити, що зараз головного податківця шукають на час дії карантину або доти, доки конкурсна комісія не вибере нового голову митниці.

Нагадаємо, в Україні відразу після звільнення з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського та призначення на його місце Євгена Єнтіса почався масштабний переділ влади. Новий головний митник почав свою роботу з кадрових чисток, і замість того щоб припиняти схеми і наповнювати бюджет, почав завойовувати вплив.

Раніше Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України 24 квітня. Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника призначили Михайла Титарчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 серпня Денис Пудрик став виконувачем обов'язків голови Одеської митниці. Його призначення викликало критику серед політиків.

Чиновника було люстровано, оскільки він працював за часів президентства Віктора Януковича. Однак пізніше він оскаржив це рішення в суді і домігся компенсації в розмірі 677 тис. гривень за вимушені прогули.

21 жовтня Пудрика звільнили з посади.