В Україні впала середня зарплата: що відбувається і куди податися

В Україні середня зарплата впала на 12%, йдеться в даних офіційної статистики. Найбільше пощастило працівникам фінансової і страхової сфер, їхній середній оклад досяг 17 тис. грн. У той час як кур'єри і листоноші досі офіційно отримують менше 6 тис.

OBOZREVATEL розібрався, чому впала середня зарплата і в яких сферах найвигідніше працювати.

Головне:

середня зарплата в Україні за підсумками січня скоротилася з 10,5 до 9,2 тис. грн;

у середньому українці зароблятимуть більше 10 тис. грн у травні 2019-го;

головний драйвер зростання заробітних плат – конкуренція;

серед затребуваних у майбутньому професій – фахівці в сфері кібербезпеки та генетичні консультанти.

Знову менше 10 тисяч: чому і як впала середня зарплата

Середня зарплата в січні опустилася на 12%, досягнувши 9,2 тис. грн. Причина: у грудні в середній зарплаті також враховували річні премії, додаткові виплати напередодні Нового року. Крім того, на окремих підприємствах досі практикується виплата "13 зарплати".

У результаті дані за грудень виявилися спотвореними. Якщо в останньому місяці 2018-го офіційна статистика показала 10,5 тис. грн, то вже в січні відбулася корекція. За підрахунками OBOZREVATEL, середня по країні заробітна плата наступного разу проб'є позначку 10 тис. грн тільки ближче до травня 2019-го.

Pixabay

"Думаю, що порівняне пожвавлення в заробітних платах нас чекає в березні. Рік традиційно починається мляво. Після новорічних премій і зарплат підприємства беруть найчастіше паузу на 2-3 місяці перед тим, як повертатися до питання окладів", – розповідає HR-експерт Олександр Білоус.

У середньому щомісяця рівень заробітних плат в Україні додає від 1 до 3%. Після травня можливий черговий стрибок одразу на 4-5%. За оцінками OBOZREVATEL, до грудня українці в середньому зароблятимуть до 10,7 тис. грн, у грудні зарплата може одразу підскочити до 12 тис. грн, але в той же час знову обвалитися в січні 2020-го. Глибина такого відкату залежатиме від того, наскільки в Україні збільшать мінімальну заробітну плату до того моменту.

Головний стимул для підвищення зарплат – конкуренція. Українські роботодавці змагаються за кадри і з місцевими, і з іноземними роботодавцями. До того ж у битві з другими перевага явно не на нашому боці. Трудова міграція, яка активізувалася декілька років тому, змушує українських роботодавців підвищувати зарплати вищими темпами.

"Трудова міграція особливо актуальна для невеликих міст і населених пунктів. Раніше це переважно стосувалося західних областей України, а зараз також активно їдуть на заробітки жителі півдня і центру країни. Я б сказала, що це швидше за все настрій, а не бажання багато заробити. Людей не так ваблять великі зарплати, як можливість пожити в іншій країні і, можливо, затриматися там", – розповідає експерт однієї з консалтингових компаній Києва Марина Шрувка.

HR-експерти впевнені: можливість заробляти в Україні є. Серед вакансій усе частіше з'являються пропозиції із заробітними платами від 50 тис. грн.

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"Якщо є бажання заробити, це можна зробити. Я б умовно поділив усіх шукачів на дві категорії: мрійники і трудоголіки. Одні постійно в пошуках кращого варіанта, незадоволені зарплатою, колективом, начальником, а інші навпаки – багато працюють, більше заробляють, але постійно страждають від нестачі часу. Чи будуть рости зарплати? Будуть, звичайно. Але щоб більше заробляти і водночас виконувати ту ж роботу, повинна зростати економіка, продуктивність. У нас ВВП додає по 3% у рік. Звичайно, про прорив у зарплатах за такого показника говорити поки зарано", – додає Олександр Білоус.

Куди податися: які професії будуть популярними

Декілька тижнів тому дослідники Бруклінського інституту зібрали перелік найбільш швидко зростаючих спеціальностей. До цього переліку потрапили професії, які збережуть свою популярність у майбутньому. У будь-якому разі, до такого висновку прийшли аналітики, вивчивши збільшення кількості вакансій.

1. Розробник програмного забезпечення (програміст)

За оцінками Бруклінського інституту, число вакансій в цьому напрямку збільшилося на 84 тис. У результаті експерти визнали цю спеціальність найперспективнішою.

Pixabay

2. Інженер інформаційної безпеки (кіберзахист)

Другу позицію за темпами зростання кількості вакансій зайняв експерт у сфері кібербезпеки. За різними оцінками, втрати світової економіки від хакерських атак уже до 2022-го можуть досягти $8-10 трлн. Десятки компаній по всьому світу стають жертвами цифрових атак.

Pixabay

3. UI/UX дизайнери

Дизайнери, які можуть створити зручний для користувача інтерфейс (user experienced), зайняли третю позицію зі збільшення кількості вакансій. Такий експерт повинен не просто розробити "красивий дизайн", а й передбачити, наскільки з ним буде зручно працювати користувачеві.

pixabay

4. Дизайнер моди

У цій сфері зростання числа робочих місць становить 279%. Правда, тут важливо врахувати, що така тенденція може бути властива одним країнам, і не відповідати потребам ринку праці в інших.

Рixabay

5. Інженер в сфері сонячної енергетики

Сонячні електростанції активно розвиваються не тільки в розвинених країнах ЄС, а й в Україні. Зелена енергетика – сучасний тренд, який із часом буде тільки посилюватися.

Рixabay

6. Спеціаліст із соціальних медіа

На 172% зросла кількість вакансій для тих, хто може розробити стратегію розвитку в соціальних медіа. Мова в першу чергу про соцмережі.

Рixabay

7. Генетичний радник

Це фахівці-медики, які допомагають адаптуватися пацієнтам із генетичними відхиленнями. Йдеться як про медичну, так і про психологічну підтримку.

Рixabay

Україна відноситься до країн із економіками, що розвиваються. Ця ситуація в тому числі впливає і на ринок праці. Поки, наприклад, у США спостерігається найбільший приріст вакансій серед інженерів програмного забезпечення, в Україні традиційно лідирують продавці. Нині, як зазначають експерти ринку, найлегше знайти роботу дівчині, яка готова працювати в магазині або торговому центрі. Однак уникнути впливу цифровізаціі не вдасться. Через 5-10 років тенденції на ринках праці в розвинених країнах повторяться і в Україні.

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