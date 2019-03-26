В Україні розкрили шахрайську схему з "безкоштовними" штрих-кодами

Антимонопольний комітет України порекомендував Міністерству економічного розвитку і торгівлі переглянути норми положення про штрихове кодування товарів, привівши його у відповідність до реальності.

Зокрема виявилося, що безоплатне отримання свідоцтва про присвоєння номера префікса та номера GS1 коштує суб’єктам господарювання грошей – у вигляді сплати членських внесків за вступ до асоціації, яка видає такі свідоцтва, йдеться на сайті АМКУ.

Префікс GS1 являє собою перші дві-три цифри у штрих-коді, а решту формує унікальний для кожного окремого товару ідентифікаційний номер, необхідний для "віртуального відображення" товарів у електронних системах. В Україні такі штрих-код видає асоціація товарної нумерації "ДжіЕс1 Україна".

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Антимонопольний комітет з’ясував, що для отримання штрихового коду членам асоціації необхідно після подачі заявки сплатити членський внесок. При цьому для вступу до "ДжіЕс1 Україна" необхідно також сплатити вступний та річні членські внески.

АМКУ

У свою чергу асоціація повідомила, що діє як неприбуткова організація і "єдиним джерелом забезпечення її діяльності є членські внески, розрахункові розміри яких були встановлені ще у 1990-х роках і відтоді не збільшувалися".

Однак у АМКУ заявили, що обов’язкове приховане платне маркування товарів штрих-кодами формує додаткові бар’єри для входження нових підприємств на ринок.

Через це Антимонопольний комітет і порекомендував МЕРТ розробити, погодити та внести зміни до положення про штрихове кодування товарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Апеляційний господарський суд Києва прийняв рішення на користь Антимонопольного комітету в справі по зловживанню монопольним становищем компанії-дистриб'ютора тютюнових виробів "Тедіс Україна".

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