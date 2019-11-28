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29 листопада • оновлено в 11:04
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В Україні різко зросла середня зарплата: хто заробляє найбільше

8.3т
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Середня зарплата в Україні в жовтні 2019 року склала 10727 гривень. За рік вона зросла на 16,37%, а з урахуванням інфляції приріст дещо скромніший – 9,2%.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він навів регіони, у яких, згідно Держстату, платять найбільші середні зарплати.

На першому місці – Київ (15862 грн). За ним ідуть Донецька область (в середньому люди отримують 11952 грн), Київська область (11325 грн), Дніпропетровська область (11157 грн) та Запорізька область (там в середньому платять 10734 гривень).

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Регіони з найменшими середніми зарплатами:

1) Чернівецька – 8211 грн

2) Херсонська – 8277 грн

3) Тернопільська – 8563 грн

4) Чернігівська – 8618 грн

5) Кіровоградська – 8643 грн

Найбільші зарплати в середньому отримують люди, що займаються фінансовою та страховою діяльністю – 19571 грн. Трохи менше отримують у сфері інформації та телекомунікації – 17057 грн. У сфері державного управління й оборони, а також обов’язкового соціального страхування в середньому платять 15053 грн. На четвертій позиції професійна, наукова та технічна діяльність – 14516 грн, на п'ятій – промисловість (12190 грн).

Найменша середня зарплата:

1) Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 7002 грн

2) Тимчасове розміщування й організація харчування – 7030 грн

3) Освіта – 8118 грн

4) Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 8467 грн

5) Операції з нерухомим майном – 8813 грн.

Зарплати в Україні

Зарплати в Україні

Володимир Компанієць

Зарплати в Україні

Зарплати в Україні

Володимир Компанієць

Зарплати в Україні

Зарплати в Україні

Володимир Компанієць

Зарплати в Україні

Зарплати в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

  • 12 497 гривень у 2020 році;

  • 14 187 гривень у 2021 році;

  • 16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Зарплати в Україні
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Теги
зарплата Державна служба статистики України
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Сала украене!!!!!
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
средняя так наз зарплата,влияет прямо на размер пенсий ,и поэтому публикуеются такие суммы,хотя реальная средняя зарплата,будет до восьми тысяч.
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Livesey David
Livesey David
Свежо предание, но верится с трудом. ))
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