В Україні різко змінять ціну на газ: Кабмін прийняв кардинальне рішення

В Україні з 1 квітня тариф на газ встановлюватиме "Нафтогаз", а не Кабінет міністрів. Це призведе до значного зниження вартості блакитного палива для населення.

Про це на засіданні Кабінету міністрів 3 квітня заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Так, "Нафтогаз" може встановлювати будь-яку ціну для населення, але вона повинна бути не вище, ніж 8,55 грн за кубометр. "У нас ще одне рішення, це стосується цін на газ. "Нафтогаз" заявив, що вони можуть дешевше продавати газ, ніж 8,55 грн. Саме настав час. Сьогодні ми ухвалили рішення, яке дає "Нафтогазу" можливість встановлювати меншу ціну, ніж 8,55 грн, і ніяк не більше", – заявив Гройсман.

Раніше голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв звернувся до уряду з проханням скасувати регульований тариф для населення. Так, вартість блакитного палива на міжнародних ринках знизилася і це призвело до того, що встановлений для населення тариф виявився вищим за ринковий. Для прикладу, в квітні українці повинні були платити за газ 8,3 грн/куб, водночас тариф для промислових споживачів становив приблизно 5,8-5,9 грн за таку ж кількість блакитного палива.

До рішення уряду "Нафтогаз" не міг самостійно змінити вартість газу, тепер компанія щомісяця зможе регулювати ціну залежно від ситуації на ринку. Так, якщо в цьому місяці українцям продаватимуть блакитне паливо за тією самою ціною, що і промисловим споживачам, навіть із націнкою облгазів, вартість газу знизиться на декілька гривень за куб.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг отримала від Регуляторної служби дозвіл перевірити всі 20 облгазів, які виставили платіжки з перерахунком. І всі 20 компаній одразу ж подали в суд: намагаються довести, що майбутні перевірки незаконні.

14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ із 1 травня 2019 року. З 1 листопада 2018-го газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

Також стало відомо, що в Україні у травні 2019 року тариф на газ можуть не підвищувати.

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