В Україні різко змінився курс долара: Нацбанк показав нову ціну

Довідковий курс долара в Україні, що встановлюється Нацбанком, з 3 по 6 квітня знизився на 22 коп. до 27,37 грн/$.

Про це йдеться в опублікованих даних регулятора. Зміцнення гривні відбувається на тлі падіння попиту на валюту серед населення і новин про можливе підписання меморандуму про співпрацю з МВФ.

До цього подорожчання було викликано:

попит на іноземну валюту виріс в середині березня як на роздрібному, так і на міжбанківському ринках;

зростання попиту на іноземну валюту з боку банків було, серед іншого, обумовлено активізацією угод клієнтів на умовах "форвард";

завдяки зниженню ажіотажного попиту в кінці березня - початку квітня обмінний курс гривні до долара США зміцнювався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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