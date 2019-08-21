В Україні різко зміниться тариф на газ: скільки заплатимо

В Україні восени через зростання попиту на європейському ринку виростуть тарифи на газ. Подорожчання за різними оцінками може скласти 10-15%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, на Українській енергетичній біржі ще в січні тисяча кубометрів газу продавалася за 9,8 тис. грн, а зараз – за 5,5 тис. Глава біржового комітету Олексій Дубовський прогнозує: ціна буде коливатися від $145 за тис. куб. м у вересні до $215 – у листопаді. "Загалом, європейський ринок перенасичений природним газом. На основі ф'ючерсних цін контрактів на наступний місяць і квартал можна зробити висновок, що різких змін ціни найближчим часом чекати не варто. Серед факторів впливу можна визначити поставки скрапленого газу (LNG) в Європу, що зокрема залежить від попиту на ресурс у країнах Азії, котирування нафти і, безумовно, погодних умов", – прогнозує експерт.

Відключення газу Пушкінська

НБУ також вважає, що ціни значно зростуть ближче до зими. В інфляційному звіті йдеться: очікується, що в третьому кварталі поточного року ціни на природний газ стабілізуються, а в подальшому будуть помірно зростати. Раніше регулятор озвучував можливу динаміку подорожчання в межах 15%.

Варто відзначити, що в Україні вартість газу в першу чергу впливає на тарифи на тепло і гарячу воду. Там є чітка залежність – 60-70% у структурах вартості зазначених комунальних послуг займає блакитне паливо. Відповідно, якщо газ дорожчає, ростуть ціни і на опалення, гарячу воду, а якщо дешевшає – навпаки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела спецмита на імпорт російського дизельного пального і скрапленого газу. Згідно з рішенням, спеціальне мито на поставки скрапленого газу становитиме 1,75% з 1 серпня і 3,0% із 1 жовтня 2019 року.

Після цього компанія Wexler Group, яка є одним із найбільших постачальників палива, повідомила, що через санкції відмовилася від імпорту дизеля з Росії. "Додаткові спецмита роблять подальші поставки пального трубопровідним транспортом економічно недоцільними", – кажуть у компанії.

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