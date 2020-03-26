В Україні різко зміниться курс долара: аналітики озвучили два сценарії на квітень

У квітні в Україні продовжиться дефіцит готівкового долара, а гривня має всі шанси як для зміцнення, так і для різкого падіння. Аналітики пояснюють: завдяки обвалу цін на нафтопродукти на світових ринках і теплій зимі за імпорт газу доведеться платити в рази менше, з іншого боку – знизилися й доходи бізнесу всередині країни.

Про два сценарії розвитку ситуації на валютному ринку та про те, як це вплине на простих українців – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Два сценарії розвитку ситуації

Позитивний – гривня зміцниться до 27-27,5 грн/$ (станом на 26 березня довідковий курс складає 27,9 грн/$). Такий прогноз озвучує керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій.

Чому гривня може зміцнитися:

торговий баланс (різниця між тим, скільки купили та скільки продали за кордон) вирівнюється, оскільки менше доводиться платити за імпортний газ, а ціни на металургію та продукцію сільського господарства залишаються на досить високому рівні;

у спекулянтів просто не залишилося грошей, щоб витрачати "зайві" гривні на купівлю валюти;

Нацбанк за кілька тижнів уже викупив гривню майже на 2 млрд доларів у еквіваленті.

Водночас урізання бюджету країни та збільшення дефіциту учетверо до 202 млрд грн (запропонував Кабмін) істотно на ситуацію не вплине, впевнений Паращій. "Гривня в квітні буде зміцнюватися. Торговий баланс дуже хороший. Енергоресурсів будемо імпортувати значно менше, вартість їхня нижча. Відповідно, з торгівлі витрачатимемо менше, а заробляти будемо більше. Металургія ожила, і ціни на сільгосппродукцію достатньо непогані. Є ризики все це вивозити", – розповів він.

Курс долара

Негативний – долар подорожчає до 30 грн/$. Такий сценарій можливий за умови, що ціни на українську сировину на світових ринках знижуватимуться, домовленостей із МВФ не буде, а іноземці почнуть активно позбуватися від українських цінних паперів, пояснює аналітик Володимир Мазуренко.

Чому може подорожчати долар:

ситуація в економіці жалюгідна, карантин продовжили, половина всіх підприємств залишається закритою;

падіння цін на нафту та уповільнення світової економіки призводить до зниження цін на продукцію металургії, яку експортує Україна.

"Пандемія вже вдарила по світовій економіці, зупинила роботу цілих сфер. Сподіватися на те, що рух гривні в бік девальвації розвернеться принаймні під час карантину, не варто. Думаю, що за підсумками року можемо отримати курс 30 грн/$, тоді ця позначка повинна бути подолана вже наступного місяця", – розповідає аналітик.

Готівкового долара в Україні не вистачає, а без МВФ не обійтися

Через заборону на авіасполучення готівкового долара в країні просто не вистачає. Частина банків уже припинила продавати валюту в касах – тільки онлайн. Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила: труднощі поки залишаються, однак їх вже найближчим часом можуть вирішити.

Але куди важливіша проблема – повертати старі кредити без нових не вдасться. Зараз Україна чекає підтримки від міжнародних партнерів. З МВФ начебто майже домовилися (залишилося ухвалити два закони).

"Ми ведемо переговори вже за кількома напрямами на постійній основі. Говоримо про те, щоб пришвидшити отримання нової програми розширеного фінансування, про яку ми домовлялися ще торік. Україна практично виконала свої зобов'язання. Ми сподіваємося, що Верховна Рада проголосує два законопроєкти, ухвалення яких було попередньою умовою", – заявив глава НБУ Яків Смолій. Йдеться про $5,5 млрд.

Є й інші програми (виділяють на боротьбу з коронавірусом), але там поки немає інформації ні щодо сум, ні щодо термінів. Також у НБУ сподіваються отримати кредити й фінансову допомогу від Світового банку, Європейської комісії.

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